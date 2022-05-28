Mars Helikopteri Ingenuity, Uçuş Rekoru Kırdı

NASA’nın Mars yüzeyinde araştırma yapması için gönderdiği uzay helikopteri Ingenuity, Mars yüzeyinde tek seferde 700 metre yol kat ederek bir rekor kırdı. Helikopter daha önce tek seferde en fazla 10 metre gidebilmişti.

Geçtiğimiz haftalarda NASA, Mart ayında yörüngeye fırlatılan GOES-18 isimli yeni uydusundan gelen ilk görüntüleri paylaşmıştı. Mayıs ayının başında da Mars’ta bir uzay aracı enkazı bulduklarını açıklayan yetkililer bu görüntüleri Geçtiğimiz yılın başlarında Mars’a gönderilen Ingenuity isimli Mars helikopteri ile çekmişti.

Ingenuity hakkında yeni bilgiler paylaşan yetkililer, aracın bugün bir ‘rekor’ kırdığını açıkladı. Dünya standartlarına göre kulağa komik gelen bu rekor aslında Mars için oldukça büyük bir adımdı.

Tek seferde 700 metre uçtu

Yetkililerin açıklamasına göre Ingenuity, normalde tek seferde birkaç metreden fazla gidemiyordu. Bunun temel nedeni ise Mars’taki kum fırtınaları ve olumsuz ‘hava şartları’ydı. Ancak yapılan açıklamaya göre bu küçük Mars helikopteri, 27 Mayıs tarihindeki uçuşunda tek seferde tam 2.310 feet yani 704 metre yolculuk yapmıştı. Kızıl gezegenin yüzeyinde 19 KM/S ile yolculuk eden aracın bu denli uzak bir mesafeye gitmesi NASA araştırmacılarını şaşırttı.

6 adet güneş enerjisi ile çalışan lityum iyon pilden güç alan Ingenuity, 30 Mars günü yani yaklaşık 2550 gün (7 yıl) boyunca görev yapabilecek kapasitede. Bugüne dek toplamda 28 adet uçuş yapan aracın önümüzdeki günlerde 29. uçuşunu yapması bekleniyor.

Ingenuity, Mars yüzeyinde keşif görevleri yaparken diğer bir Mars aracı olan Perseverance ise gezegenin yüzeyindeki taşları, kraterleri ve potansiyel kaynakları inceliyor ve Mars’ta yaşam olabilmesi ihtimaline karşılık araştırmalar yapıyor.