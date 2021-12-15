Bir Uzay Aracı Güneş’in Dış Atmosferine Girdi

Uzay'ın sırlarının keşfedilmesi ve evrenin işleyişinin anlaşılmasında son derece önemli bir adım atıldı. NASA'nın uzay aracı Parker Solar Probe, Güneş'in dış atmosferinden uçarak tarihte devasa yıldıza bu derece yaklaşan ilk insan yapımı araç oldu.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) resmi internet sitesinde yer alan bir habere göre bundan 3 yıl önce fırlatılan Parker Solar Probe isimli uzay aracı, Güneş’in korona olarak da bilinen dış atmosferi olan taç küreden uçarak tarihte şimdiye kadar Güneş'e en çok yaklaşmayı başaran ilk uzay aracı oldu.

NASA tarafından bugüne kadar gerçekleştirilmiş en önemli uzay görevlerinden birisi olan Parker Solar Probe; Güneş'i daha önce herhangi bir insan yapımı uzay aracının incelediğinden daha da yakından inceleyerek dev yıldızın atmosferinde yer alan parçacık ve manyetik alanlarının örneklerini çıkardı. Bilim insanlarına, güneş sistemi adına önemli bilgilerin elde edilmesi ve keşfedilmesi adına yardımcı olması beklenen bu adım, Güneş bilimi için bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor.

7 yıl boyunca Güneş'in çevresini 24 kez turlayacak

Washington'da bulunan NASA Genel Merkezi'nde Bilim Misyonu Müdürlüğü’nde görevli Thomas Zurbuchen; Parker Solar Probe'un 'Güneş'e dokunması'nın güneş bilimi için arz ettiği öneme dair olarak, "Bu kilometre taşı bize sadece Güneş'imizin evrimi ve güneş sistemimiz üzerindeki etkileri hakkında daha derin bilgiler sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kendi yıldızımız hakkında öğrendiğimiz her şey bize evrenin geri kalanındaki yıldızlar hakkında daha fazla şey öğretiyor." ifadelerini kullandı.

Parker Solar Probe uzay arasının görevleri arasında; Güneş’ten dışarıya doğru devamlı olarak madde akışının olmasının, güneş rüzgarının hızlanmasının ve taç kürenin çok yüksek derecedeki sıcaklığının ardındaki gizemi çözmek bulunuyor. Buna ek olarak uzay aracının, Güneş’in aktif parçacıklarının hızlanmasının sebebi olan mekanizmanın anlaşılmasında da büyük katkısının olması bekleniyor. Güneş’a bakan kısmının 1370 derece sıcaklığa maruz kaldığı Parker Solar Probe’un, 7 yıl boyunca Güneş’in etrafından 24 defa tur atması hedefleniyor.