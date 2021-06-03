NASA, 30 Yıl Aradan Sonra Venüs’e Geri Döneceğini Açıkladı

Venüs'ün yapısını daha yakından incelemek ve gezegenin nasıl bu kadar sıcak bir hale geldiğini anlamak isteyen NASA, 2028-2030 yılları arasında DAVINCI+ ve VERITAS olmak üzere Venüs'e iki farklı görev düzenleyeceklerini açıkladı.

Dünya, insanlar için yaşanılabilir bir yer olmasına rağmen ona en yakın olan gezegen Venüs, bilim dünyasında cehennem olarak adlandırılıyor. Atmosferinde bulunan yoğun karbondioksit bulutlarınının sera etkisi yaratması, Venüs'ü yaşanılabilir olmaktan çok uzak bir yer yapıyor.

NASA, Dünya gelişme kaydederken Venüs'ün neden bu hale geldiğini anlayabilmek için, 2030 yılına kadar Venüs'te gerçekleştirecekleri iki farklı görevi duyurdu. DAVINCI+ ve VERITAS olarak adlandırılan bu görevler, bir yandan gezegenin jeoloji tarihini araştıracak bir yandan da gezegenin karbondioksit dolu atmosferinin evrimini inceleyecek.

NASA: Venüs'ü yeniden keşfedeceğiz

NASA Başkanı Bill Nelson, iki görev hakkında; "Bu iki kardeş görev sayesinde Venüs'ün yüzeyinin kurşun eritecek kadar cehenneme nasıl döndüğünü araştıracağız" ifadelerinde bulundu. Her birine 500 milyon dolar yatırım yapılan görevlere, 2028 - 2030 yılı tarihleri arasında başlanması bekleniyor.

DAVINCI+ ( Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging), Venüs'ün derin atmosferinde bulunan soy gazların madde yapısının incelenmesi ve görüntülenmesi anlamına geliyor. Venüs'ün sıcak atmosferinin içine bırakılacak küre şeklindeki bir araç sayesinde NASA, Venüs'ün karbondioksitten oluşan atmosferinin nasıl oluştuğunu inceleme fırsatı yakalayacak ve aynı zamanda gezegenin bir zamanlar okyanusa sahip olup olmadığını araştıracak.

NASA, aynı zamanda DAVINCI+ ile birlikte gezegenin Dünya ile benzerlik gösteren jeolojik hareketlerini inceleyecek ve Dünya'da bulunan bilim insanlarına veri göndererek, karasal gezegen oluşumu konusunda yeni bir bakış açısı kazandıracak.

Diğer görev VERITAS ise DAVINCI+'tan bir yıl önce başlayacak ve gezegeni uzaktan takip edecek. VERITAS, bir radar formu kullanıp üç boyutlu yapılar oluşturarak gezegende hala volkan ve depremlerin olup olmadığını kontrol edecek. Eğer Venüs'te volkan tespit edilirse, kızılötesi tarama kullanarak aktif volkanların atmosfere su buharı salıp salmadığı araştırılacak.