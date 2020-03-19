ABD’nin ve dünyanın en köklü basketbol ligi NBA, tüm ligin internet üzerinden yayınlandığı ve NBA TV’nin canlı olarak takip edilebildiği NBA League Pass hizmetini 22 Nisan’a kadar ücretsiz yaptı. Bu süre zarfında basketbolseverler, 479 TL’lik hizmete kredi kartı bilgisi vermeden ücretsiz şekilde ulaşabilecekler.

Basketbolseverlerin NBA’i sıkı takip etmek için kullandıkları NBA League Pass, tıpkı ülkemizdeki Bein Sports gibi ücretli verilen bir hizmet. Aboneler ise üye oldukları süre boyunca tüm NBA maçlarını canlı olarak ücretsiz şekilde takip edebiliyorlar. Ayrıca 7/24 basketbol dolu içerikleriyle dikkat çeken NBA TV de ücretsiz canlı yayın hizmeti veriyor.

Maç yayınlar ve TV kanalı haricinde League Pass paketinde, ünlü NBA oyuncularının yer aldıkları özel videolar, programlar da var. Dünyanın her köşesine yayılan koronavirüs salgını ise söz konusu videolar ekranını ele geçirmişe benziyor. Ünlü NBA oyuncularının salgına ilişkin tüm dünyaya “Evde kalın” mesajı verdikleri özel içerikler de League Pass’daki yerini almış görünyüyor.

Ücretsiz NBA League Pass aboneliği nasıl açılır?

nba.com adresine gidin,

Üstteki “NBA League Pass Free 7-Day Trial - GET STARTED” yazısına tıklayın.

Açılan “30 Day Free Access” yani “30 Gün Ücretsiz Erişim” sayfasında START FREE PREVIEW butonuna tıklayın,

Türkçe HESAP OLUŞTURUN sayfası gelecek, bilgilerinizi girin,

Açılan sayfada şu Promosyon Kodunu girin: WATCH30

Sayfanın altındaki Gönder butonuna tıklayın,

Açılan sayfaya dilerseni telefon numaranızı girin ve uygulama için bağlantıyı SMS olarak alın.

NBA League Pass kapsamında neler var?

2018 - 2019 ve 2019 - 2020 sezonunda oynanmış tüm maçların tekrarları

Son 7 günlük tüm kayıtları izleyebileceğiniz canlı NBA TV yayını

Koronavirüs salgını nedeniyle belki bir süre daha yani NBA maçı izleyemeyeceğiz, ancak 22 Nisan’a kadar son 2 yıl oynanan tüm maçlar arasından dilediğimiz müsabakayı seçebilir, eğer istersek NBA TV’ye de göz atabiliriz. Türkiye’nin en iyi basketbol yorumcularından Kaan Kural da NBA League Pass haberini bazı maç önerileriyle Twitter hesabından duyurdu: