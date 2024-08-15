Güncel olarak yayılma potansiyeli için uyarıldığımız “maymun çiçeği virüsü”, bu isimde bir bitki olmasa da böyle adlandırılmış. Peki adı tam olarak ne anlatmaya çalışıyor?

Dün, maymun çiçeği virüsü için Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel acil durum uyarısı yapılığında aklımıza hem türlü türlü endişeler hem de sorular geldi.

Biz de bu içeriğimizde, “Maymun çiçeği nedir?” sorusundan başlayarak “maymun çiçeği” diye bir bitki olmamasına rağmen virüse neden maymun çiçeği dendiğini anlatacağız.

Maymun çiçeği virüsü nedir?

“Monkeypox” adlı maymun çiçeği, nadir görülen bir viral hastalık. Çiçek virüsü familyasından geliyor ve genellikle insandan insana doğrudan temas yoluyla bulaşıyor.

Lenfte şişme, ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, vücutta ve yüzde döküntü gibi semptomlar gösteriyor. Yani çiçek hastalığına benziyor ancak biraz daha hafif.

Neden “maymun çiçeği” deniyor?

Maymun çiçeği virüsü ilk kez, 1958 senesinde Danimarka’daki bir deney laboratuvarında, esaret altındaki maymunlarda görüldü. Başındaki “maymun” kelimesini buradan alıyor ancak maymunlardan ziyade kemirgenlerde ve küçük memelilerde daha sık bulunuyor aslında.

Yani ilk kez bir maymunda keşfedildiğinden isminde “maymun” kelimesi geçiyor ve virüsün bulaştığı kişilerde çiçek hastalığına benzer belirtiler görüldüğü için “çiçek” de bu isme ekleniyor. Ortaya, tarihi kökenine ve başka virüsle benzerliğine işaret eden “maymun çiçeği” adı çıkıyor.

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