Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da devam eden maymun çiçeği salgınını küresel acil durum olarak ilan etti.

Son dönemde Afrika'da yayılan maymun çiçeği hastalığı sık sık haberlere konu oluyor. Virüsün daha ölümcül bir varyantı olan clade lb'nin dört Afrika ülkesinde tespit edilmesi üzerine Dünya Sağlık Örgütü, acil durum komitesini topladı. Bu virüs daha önce sadece Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülmüştü.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, acil durum komitesinin tavsiyesi üzerine maymun çiçeği için halk sağlığı acil durumu ilan edildiği duyuruldu. DSÖ Direktörü, yeni virüsün DKC dışına yayılmasının çok endişe edici olduğunu belirtti.

Toplam vaka sayısı şimdilik 17 bin

2024 yılının başından bu yana Afrika'da görülen maymun çiçeği vakalarının sayısı 17 bini bulurken bu vakalardan yaklaşık 14 bini Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde gözlemlendi. Toplamda 13 ülkeye yayılan saygın bu yıl 500 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

DSÖ yetkilileri, salgının kontrol altına alınması için uluslararası iş birliği ve organizasyon gerektiğini ifade ediyor. DSÖ ayrıca bu hastalığa karşı geliştirilen aşıların acil kullanım onayını verdi ve 15 milyon dolarlık bir bölgesel yanıt planı geliştirildi. İlk aşılar DKC ve Nijerya'ya gönderilecek ve aşı üretimi de yıl sonuna kadar arttırılacak.

Ghebreyesus, aşıların karşı önlemlerin yalnızca bir parçası olduğunu söylerken salgını kontrol altına almak için gözetim, tanı ve araştırmaların da gerekli olduğunu belirtti.