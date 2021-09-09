Neden Tüm Kedilerin Farklı Desenlere Sahip Olduğu Açıklandı

Hem ülkemizde hem de tüm dünyada en yaygın görülen kedi cinslerinden biri olan tekirler, bugüne kadar tüylerindeki desenlerle bilim dünyasını etkileyen bir canlı türü olmuştu. Stanford Üniversitesi'nin yürütmüş olduğu bir araştırma, bu desenlerin nasıl oluştuğuna dair yeni bir ışık tuttu.

Kedilerin tüylerinde bulunan birbirinden farklı desenler, bugüne kadar sırrı çözülememiş en büyük biyolojik gizemlerden birisiydi. Soylarının Afrika Vahşi Kedilerine dayanması, özellikle Habeş ve tekir kedilerinin kürklerindeki desenin sebebini bir nebze de olsa açıklıyordu ancak bilim insanları, olayın aslında genetikte bittiğini ortaya çıkardı.

Stanford Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya göre kedilerin kürklerindeki desenler, henüz anne karnında, iki veya üç milimetre uzunluğunda bir embriyo iken belli oluyor. Yaklaşık bin kedi embriyosunun inceleme altına alındığı bu araştırmada, kedilerde daha koyu ve daha açık desenler için deri kalınlıklarının embriyo aşamasında farklılaştığı ortaya çıktı.

Bilim insanları, anne karnında DKK4 geninin önemli bir rol oynadığını keşfetti

Mikroskop altında incelenen bu embriyolarda en dikkat çeken özellik, az önce belirttiğimiz gibi değişken deri kalınlığı oldu. Öyle ki kedilerin, embriyo dönemde daha açık renk desenleri için ince deriye, koyu desenler için de daha kalın deriye ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı.

Her bir kedinin farklı desenlere hatta farklı renklere sahip olması, DKK4 adı verilen bir protein geninden kaynaklanıyor. DKK4 geni, kedi henüz iki veya üç milimetre uzunluğunda bir embriyo iken hangi bölgelerin kalın olacağını bir nevi işaretliyor ve gelişme sırasında bu kalın deri üzerinde koyu noktalar, lekeler bırakmaya başlıyor.

Araştırmacılar, bazı kedilerin neden benekli bazılarının ise neden çizgili olduğunu anlamak için işin içinde "pigment" gibi başka faktörlerin de bulunduğunu, ancak bu zamana kadarki en etkin faktörün DKK4 olduğunu belirtiyor.

Pigment yüzünden değişen tüy renkleri ve desenler, DKK4 gibi sadece anne karnında değil, doğumdan sonra da etkisini gösteriyor. Bilim insanlarının yapmış olduğu açıklamaya göre bu pigmentlerin olmayışı veya embriyo sırasında anormal DKK4 gen oluşumu, tıpkı Van kedilerinde olduğu gibi kedilerin bembeyaz veya tek renk olmasına yol açabiliyor.