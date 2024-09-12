Nefret, belki de insan psikolojisinin en yıkıcı duygularından biri. Peki bir çeşit hoşlanmama durumu olan nefret duygusunu neden bu kadar yoğun hissederiz? Bilimin penceresinden yanıtlayalım.

2023 yılında yayımlanmış olan, “The psychology of hate: Moral concerns differentiate hate from dislike” (Nefretin psikolojisi: Ahlaki kaygılar nefreti hoşnutsuzluktan ayırır) isimli güncel bir araştırma önemli sonuçlar ortaya koydu

Araştırma, nefret duygusunun hoşnutsuzluktan psikolojik olarak nasıl farklılaştığını tespit etmeyi amaçlıyor.

İlk olarak araştırma metodolojisini inceleyelim.

Üç farklı laboratuvar çalışmasının yapıldığı bu araştırmada, nefret edilen ve hoşlanılmayan nesneler belirlenerek her bir nesne, duygusal içerik, tutum gücü, moral ve duygusal boyutlar açısından değerlendirildi.

Laboratuvar çalışmalarının ardından yapılan dördüncü bir çalışmadaysa nefret sitelerinde bir dil analizi gerçekleştirildi.

Bu doğrultuda, Kanada ve Amerika’dan öğrenciler araştırma kapsamına dahil edildi.

Peki bulgular neyi gösteriyor? Nefret duygusunun çok daha güçlü olmasının sebebi daha fazla ahlaki anlam taşıması.

Araştırma kapsamında ulaşılan bulgular, nefret duygusunun hoşnutsuzluk duygusundan kesin olarak ayrıldığını gösteriyor.

Araştırmacılar, bunun sebebininse nefret edilen nesnelerin, hoşlanılmayan nesnelere göre daha fazla ahlaki inançla ilişkilendirilmesi olduğunu belirtiyor.

Katılımcıların, ahlaki inançları ve tutumları sebebiyle nefret edilen nesnelere karşı daha yüksek düzeyde öfke, aşağılama ve tiksinti gibi tepkiler gösterdiği görülüyor.

Özetle, nefret duygusu sadece daha yoğun bir hoşlanmama değil, ahlaki bir boyut taşıyan bir duygu olarak tanımlanıyor.

Yani araştırmacılar, kişilerin nefret duygusunu ahlaki inançları ve değerleri ile içselleştirmeleri sebebiyle çok daha yoğun yaşadığını belirtiyorlar.

Bu sebeple de nefret duygusu hoşlanmama duygusunun daha yoğun hâli olmaktan öteye geçerek, ahlaki bir anlama sahip olan bir duygu olarak tanımlanıyor.

Tabii her bilimsel araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da bazı kısıtları olabileceğini ve kendi örneklemi kapsamında gerçekleştirmenin doğru olacağını hatırlatarak içeriğimizi noktalayalım.

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