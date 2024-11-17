Neptün, Güneş sisteminin sekizinci gezegenidir ve haliyle Güneş’e en uzak gezegendir. Ayrıca Neptün, Satürn ve Jüpiter’e kıyasla farklı bir yapıya sahiptir ve bundan dolayı “buz devi” olarak da sınıflandırılır.

Neptün hakkında bildiğimiz kadar bilmediğimiz bazı ayrıntılar da vardır. Öyle ki bilim insanları, gezegenlere dair çalışmalarına ve araştırmalarına devam etmekte.

Öyle ki Neptün hakkında son zamanlarda yapılan çalışmalar, bazı yeni bilgilere ulaşmamızı sağladı. Gelin, bu bilgilere bakalım.

Neptün’ün gerçek renkleri, zannedildiği kadar koyu değildir.

Neptün, masmavi görünümü sebebiyle adını antik deniz tanrısından almış olsa da aslında bu kadar yoğun bir maviye sahip değildir. Voyager 2 görevinden elde edilen fotoğraflardaki o göz alıcı safir tonları, gezegenin bulutlu desenlerini daha net gösterebilmek adına işlemden geçirilmiştir.

Bu yıl yapılan araştırmalar da Neptün’ün renk doygunluğunu yeniden değerlendirmiş ve gezegenin aslında Uranüs gibi daha soluk ve yeşilimsi bir maviye sahip olduğunu göstermiştir.

Neptün çılgın fırtınaları, hız rekorları kıran rüzgârlarından gelir.

Gaz devi gezegenler, genellikle büyük fırtınalarıyla bilinir fakat Neptün, bu konuda diğerlerinden ayrılır. Bu gezegen, saatte 1200 kilometreyi aşabilen rüzgâr hızlarıyla güneş sisteminin en hızlı rüzgârlarına sahiptir.

Öyle ki bu fırtınaların kaynağı konusunda hâlâ net bir bilgi yok ancak uzmanlar, Neptün’ün iç ısısının fırtınalara güç sağladığını düşünüyor.

Neptün’ün gizemli uydusu: Triton

Neptün’ün en büyük uydusu olan Triton, sıra dışı bazı özelliklere sahip. Örneğin bu uydu, Neptün’ün yörüngesinde ters yönde dönmekte. Fakat onun bu ters yönlü dönüşü sürdürülebilir değil.

Çünkü bu gezegenin çekim gücü, zamanla Triton’un enerjisini tüketiyor ve onu yavaşça Neptün’e doğru çekiyor. Bilim insanları ise Triton’un, bir gün Neptün’e çarpacak kadar yaklaşarak parçalanabileceğinden endişe ediyor.

Neptün’ün yüzeyinde bazı tuhaf ve değişken lekeler var.

Jüpiter’in ünlü büyük kırmızı lekesi gibi Neptün’ün yüzeyinde de benzer fakat sürekli değişen lekeler bulunmakta. Bu lekeler, Neptün’ün atmosferinin alt tabakalarını açığa çıkaran ayrılmalar ya da stratosferde yükselen karanlık bulutlardan kaynaklanıyor olabilir.

Ayrıca bilim insanları, Hubble sayesinde bu lekelerin gezegenin iki yarım küresi boyunca zikzaklar çizerek hareket ettiğini belirtmiş durumda.

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