Güneş Sistemi’nin devasa gizemli gezegeni Uranüs, mavi-yeşil rengi ve soğuk atmosferiyle tanınıyor. Ancak, son araştırmaların ortaya koyduğu şaşırtıcı bir gerçek bu gezegenin çürük yumurta gibi koktuğunu ortaya koydu. Gelin bu ilginç konuya bir açıklık getirelim.

Güneş Sistemi'ndeki yedinci gezegen olan Uranüs, devasa boyutu ve karakteristik ve bir o kadar büyüleyici mavi-yeşil rengiyle dikkat çeken bir gezen.

Uranüs, diğer gezegenlerden farklı olarak yan yatmış şekilde dönmesiyle de ayrışıyor. Peki ya kokusu?

Yapılan son araştırmalar Uranüs’ün aşina olduğumuz kötü bir kokuya sahip olduğunu göstertiyor. Çürük yumurta kokusu!

Evet, yanlış duymadınız! Araştırmalara göre Uranüs oldukça kötü bir kokuya sahip.

Peki, nasıl olur da bir gezegen bu kadar uzakta olmasına rağmen bize tanıdık bir koku yayıyor?

Uranüs’ün, esas olarak hidrojen, helyum ve metandan oluşan kalın bir atmosferle çevrili olduğu biliniyor.

Uranüs’ün atmosferini inceleyen bilim insanlarıysa, spektroskopi adı verilen ve gezegenin ışık spektrumunu inceleyerek atmosferdeki gazları tespit etmeyi sağlayan bir teknik ile gezegenin üst katmanlarında yer alan bir gazın varlığını keşfettiler.

Bu gaz genellikle çürük yumurta kokusu ile bilinen hidrojen sülfür (H₂S)!

Yeryüzünde, hidrojen sülfürün (H₂S) genellikle çürüyen organik maddelerden veya bazı volkanik faaliyetlerden açığa çıktığı biliniyor.

Bu sebeple, Uranüs’ün üst katmanlarında çürük yumurta kokusu ile tanınan bu gazın yüksek miktarda bulunması gezegenin kokusunun da böyle olacağını düşündürdü.

Ayrıca, Uranüs’teki hidrojen sülfür miktarı atmosferdeki diğer bileşiklerle birlikte de tespit edildiği için gezegenin belirli koşullar altında çürük yumurta gibi kokabileceği iddiasını güçlendiriyor

Ancak Uranüs gibi bir gezegenin atmosferinde bu gazın nasıl oluştuğu ve varlığını sürdürdüğünün bilim insanları için hâlâ merak konusu olduğu belirtiliyor.

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