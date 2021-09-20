Nesli Tülenmekte Olan 63 Penguen Arılar Tarafından Öldürüldü

Güney Afrika'da yer alan Simmons Town sahilinde, nesli tükenmekte olan 63 penguen ölü olarak bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda penguen cesetlerinin üzerinde arı iğnesi tespit edilmesinin ardından penguenleri öldüren şeyin arılar olduğu anlaşıldı.

Hükümet tarafından işletilen Güney Afrika Ulusal Parkları (SANParks) tarafından yapılan açıklamada, Cuma sabahı Cape Town'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Simonstown'daki penguen sürüsünde 63'e yakın penguen ölüsü bulunduğunu açıklandı.

SANParks ve Cape Town'dan uzmanların, veterinerlerin ve yetkililerin yer aldığı bir grup, nesli tükenmekte olan Afrika penguenlerinin ölümü hakkında inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda penguenlerin, perşembe gecesi ile cuma sabahı arasında arılar tarafından saldırıya uğramış olabileceği ortaya çıktı.

Arıların penguenlere saldırmasının ardındaki sebep azalan besin kaynakları olabilir

Penguenlerin öldüğü yerde aynı zamanda onlarca arı ölüsüne rastladıklarını belirten yetkililer, penguenlerin cansız bedenlerinin üstünde birden fazla arı iğnesi bulduklarını dile getirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda penguenlere saldıran arıların, bal arısı sürüsü olduğu ortaya çıktı.

Yapılan açıklamalara göre arıların penguenlere saldırmalarının ardındaki neden bilinmiyor ancak yetkililer, azalan besin kaynakları ve artış gösteren hastalık yüzünden arıların kendilerini tehlike altında hissedebileceğini ve dolayısıyla kendi ekosisteminde yer alan diğer hayvanlara saldırabileceğini dile getirdi.