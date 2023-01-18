Netflix, 2023 yılında platforma eklenecek filmleri ve çıkış tarihlerini açıkladı. Dev şirket, bu filmlerden ilk görüntüleri içeren bir video da yayınladı.

Yaşadığı abone kayıpları nedeniyle kötü denebilecek bir yılı geride bırakan sinema ve dizi platformu Netflix, yaşadıklarına rağmen alanında dünyanın en popüleri olmaya devam ediyor. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek isteyen dev şirket, bugün de 2023 için planlarıyla ilgili önemli bir duyuru yaptı.

Platform, resmi hesaplarından 2023 yılında çıkacak filmlerin bazılarından görüntüler içeren bir video yayınladı. Ayrıca, abonelerin heyecanını şimdiden tavan yaptıran filmlerin çıkış tarihleri de şirket tarafından açıklandı.

İşte 2023’te Netflix’e gelecek filmler

Netflix tarafından paylaşılan video, ilk başta 2022’nin kısa bir özetini sonrasında ise bu yıl gelecek birçok önemli yapımdan ilk görüntüleri bizlerle buluşturuyor. Gal Gadot’un başrolde yer aldığı James Bond benzeri film Heart Stone, Luther: The Fallen Sun, Murder Mystery 2, Chris Hemsworth’lü Extraction 2, Zack Snyder’in yönetmen koltuğunda oturduğu Rebel Moon ve David Fincher imzalı The Killer bu filmlerden yalnızca bazıları.

Videoda yer verilen filmlerin çıkış tarihleri ise şu şekilde;

2023’te Netflix’e gelecek yeni filmler

Ah Siz İnsanlar – 27 Ocak

Your Place or Mine – 10 Şubat

Luther: Batan Güneş – 10 Mart

Murder Mystery 2 – 31 Mart

The Mother – 12 Mayıs

Extraction 2 – 16 Haziran

Tyrone’u Klonlamışlar – 21 Temmuz

Heart of Stone – 11 Ağustos

Lift – 25 Ağustos

Damsel – 13 Ekim

Pain Hustlers – 27 Ekim

The Killer – 10 Kasım

A Family Affair – 17 Kasım

Leo – 22 Kasım

Leave the World Behind – 8 Aralık

Rebel Moon – 22 Aralık

2023 yılında Netflix’e gelecek tüm filmlere buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.