Netflix Abonelik Ücretlerine Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Dizi ve film platformu Netflix, fiyat tarifesinde değişiklikler yaptı. Buna göre temel paket 15.99'dan 17.99'a, standart paket 27.99'dan 29.99'a ve özel paket ise 39.99 TL'den 41.99 TL'ye yükseltildi.

Hem dünya genelinde hem de ülkemizde son yılların en popüler dizi ve film platformlarından birisi olmayı başaran Netflix'in 140 milyondan fazla abonesi var. Bu ciddi başarının altında ise bazı sebepler yatıyor. Yüksek çözünürlük, kaliteli yapımlar ve müşterilerinin kendine en uygun olan paketi seçerek fahiş fiyatlar ödememesi, bu sebeplerin başında geliyor. Ancak bu sabah Netflix'in abonelik ücretlerinde ufak değişiklikler yapıldı. Dilerseniz lafı uzatmadan Netflix'in yeni abonelik ücretlerine bakalım.

İlk ay ücretsiz kampanyasını sürdürmeye devam eden Netflix, Temel ve Standart paketlerin ücretleri de dahil olmak üzere 2'şer TL'lik zam yaptı. 4 farklı kullanıcının aynı anda aktif olabildiği ve Ultra HD ekran çözünürlüğünün kullanılabildiği Özel paketin fiyatı ise 39.99 TL'den 41.99 TL'ye yükseldi. Mevcut müşterilerin kendi planlarında ise herhangi bir fiyat güncellemesi şimdilik görünmüyor.

Konuyla ilgili olarak bir de açıklama yapan Netflix, nitelikli dizi ve film yapmak için çalıştıklarını belirterek bu yapımları oluşturmak için çok sayıda toplulukla birlikte çalıştıklarını, bu çalışmaların ciddi maliyetlerinin olduğunu ve bu maliyetleri karşılamak için zaman zaman ücretlendirmelerinde güncelleme yaptıklarını ifade etti.

Yeni abonelik ücretleri bugün itibariyla geçerli olacak.