Netflix, yaklaşmakta olan anime uyarlaması Cowboy Bebop'un fragmanını yayınladı. Gerçek oyuncularla hayata geçirilen proje, özellikle de grafik efektleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Cowboy Bebop, 19 Kasım'da Netflix'teki yerini alacak.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, bir süredir yeni bir uyarlama üzerinde çalışıyor. Bu uyarlama, ilk kez 1998 yılında yayınlanan ve yayınlandığı dönemin en popüler yapımlarından bir tanesi haline gelen "Cowboy Bebop" isimli animeydi. Şirket şimdi, 19 Kasım'da abonelerin beğenisine sunulacak yeni dizisinin bir fragmanını yayınladı.

Cowboy Bebop, bir anime olarak karşımıza çıkmış olsa da Netflix'teki dizi, bir anime değil. Seyirciler, önümüzdeki günlerde yayınlanacak dizide John Cho, Mustafa Shakir ve Daniella Pineda gibi isimleri görecekler. Seyirciler, orijinal animeyi bu kez gerçek oyuncularla izleme imkanı yakalamış olacaklar.

İşte Cowboy Bebop için yayınlanan fragman

Uyarlamalar, çoğu zaman orijinale sıkı sıkıya bağlı olmayabiliyor. Ancak Netflix, Cowboy Bebop'ta bunu tercih etmedi. Fragmandan da anlayabileceğiniz üzere orijinal animenin konusu ile Netflix'teki yeni dizi, birbirine bir hayli bağlı durumda. Üstelik bu yapımın grafik efektleri ve bölünmüş ekran tarzı etkileşimli yapısı, Netflix abonelerine oldukça etkileyici bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Netflix tarafından yapılan açıklamalarda, Cowboy Bebop'un konusuna ilişkin şu açıklamalarda bulunuldu:

Uzayda geçen aksiyon dolu Western macerası COWBOY BEBOP, "kovboylar" olarak tanınan ve her biri kendi geçmişinden kaçmaya çalışan üç ödül avcısını konu alıyor. Amansızlıkları dışında birbirine hiç benzemeyen Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) ve Faye Valentine’dan (Daniella Pineda) oluşan uyumsuz ve bir o kadar huysuz ekip, yeterince yüksek bir bedel karşılığında güneş sisteminin en azılı suçlularının peşine düşüyor. Ne var ki kurnazlıkları ve alaycılıklarıyla bin türlü belayı savuşturmalarına rağmen, geçmişlerinden kurtulmak sandıkları kadar kolay olmuyor.