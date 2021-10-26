Apple'ın ilk Korece yapımı olacak olan Dr. Brain'den ilk fragman yayımlandı. Dizi, başrolünde ve yönetmen koltuğunda tanıdık isimlere yer veriyor.

Güney Kore dizileri ve filmleri, özellikle Squid Game ve Parazit’in etkisiyle birlikte son zamanlarda dünya çapında büyük bir ilgiyle karşılaştı. Bu ilgi, Netflix gibi dev yapım şirketlerini Güney Kore yapımları üretmeye sürükledi. Güney Kore furyasına yeni bir yapımla katılan son yapım şirketi Apple oldu. Apple, TV+’da yayımlanacak yeni ve ilk Korece orijinal yapımından ilk fragmanı yayımladı.

Dr. Brain ismiyle yayımlanacak yeni Apple TV+ yapımı, Güney Kore’de popüler olan bir çizgi romana dayanıyor. Bilim-kurgu türündeki bu dizinin ilk sezonu yalnızca 6 bölüm olacak. Dizinin ilk bölümü Apple TV+’ta 4 Kasım’da yayımlanacak.

Dr. Brain fragmanı:

Dizinin ana karakteri Dr. Brain, ailesinin gizemli bir kayaya kurban olmasıyla bir trajedi yaşayan beyin bilimcisi olarak ölülerin anılarına ulaşmaya çalışıyor. Brain, ailesinin ölümünün arkasındaki gizemi çözmek istemektedir. Dizinin yazarlığını, yönetmenliğini ve yapımcılığını Kim Jee-woon üstleniyor.

Dizinin başrolündeyse daha önce Parasite filminde gördüğümüz başarılı aktör Lee Sun-kyun yer alıyor. Oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimlerse Lee You-young, Park Hee-soon, Seo Ji-hye ve Lee Jae-won şeklinde. Dizi, Bound Entertainment, Kakao Entertainment, StudioPlex ve Dark Circle Studios ortaklığında Apple TV+ için çekildi.