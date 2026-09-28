The New York Times, 21. Yüzyılın En İyi 100 Dizisini Sıraladı

Her gün yenisini gördüğümüz diziler, boş vakitlerimizi geçirmenin en iyi yollarından biri. Tabii ki bazı diziler çok kaliteliyken bazıları istenilen seviyede olmayabiliyor. Peki son 26 yılda çıkan en iyi diziler hangileri? Bu konuda bir liste, dünyanın en önde gelen gazetelerinden olan The New York Times’tan geldi.
The New York Times, oyuncular, dizi yaratıcıları ve eleştirmenlerden oluşan 500'den fazla kişinin oylarıyla 21. yüzyılın en iyi 100 dizisini sıraladı. Yani yalnızca 2000 ve sonrasında çıkan diziler yer alıyor.
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Zirvede Breaking Bad, The Wire ve Mad Men yer alıyor
Listenin zirvesinde AMC izması taşıyan ve dünya çapında en çok sevilen diziler arasında yer alan Breaking Bad yer alıyor. Bryan Cranston’ın başrolünü, Vince Gilligan’ın ise yaratıcılığını üstlendiği suç türündeki yapım, ilerlemiş akciğer kanseri olduğunu öğrenen bir lise kimya öğretmeninin uyuşturucu üretimine başlamasını konu ediniyor.
İkinci sırada ise HBO Max’in efsane dizisi The Wire var. ABD’nin Baltimore şehrindeki kurumlar ve uyuşturucu trafiğini hayal edebileceğiniz en gerçekçi şekilde ele almasıyla öne çıkan bir yapım. Polis, suç dünyası, işletmeler, siyaset, hukuk, gazetecilik gibi bir şehirdeki her alanın içine giriyorsunuz ve her yerin ne kadar yozlaşmış olduğunu görüyorsunuz. Üçüncü sırada ise reklamcılık dünyasının arka planını işleyen Mad Men yer alıyor. Normalde bu listelerin vazgeçilmesi olan The Sopranos niye yok diyebilirsiniz. The Sopranos 1999’da çıktığı için 21. yüzyıl dizisi olarak ele alınmadı.
The New York Times'ın 21. yüzyılın en iyi 100 dizisi listesi
- Breaking Bad
- The Wire
- Mad Men
- Succession
- Fleabag
- Game of Thrones
- Veep
- 30 Rock
- Curb Your Enthusiasm
- Atlanta
- The Office (U.S.)
- Arrested Development
- Girls
- Friday Night Lights
- Six Feet Under
- The Office (U.K.)
- The Americans
- I May Destroy You
- Chernobyl
- The Crown
- The White Lotus
- Lost
- The Comeback
- Deadwood
- The Leftovers
- Black Mirror
- Better Call Saul
- Band of Brothers
- Key & Peele
- Severance
- Survivor
- Andor
- Enlightened
- Schitt’s Creek
- True Detective
- The Pitt
- Battlestar Galactica
- Homeland
- Watchmen
- Adolescence
- Louie
- Hacks
- Peaky Blinders
- BoJack Horseman
- Happy Valley
- Broad City
- Twin Peaks: The Return
- House of Cards
- Normal People
- Parks and Recreation
- The Good Place
- Downton Abbey
- Stranger Things
- The Bureau
- Insecure
- Nathan for You
- I Think You Should Leave
- Chappelle’s Show
- PEN15
- Peep Show
- RuPaul’s Drag Race
- Slow Horses
- The Thick of It
- Anthony Bourdain: Parts Unknown
- Mare of Easttown
- The Rehearsal
- The Handmaid’s Tale
- Ozark
- Anthony Bourdain: No Reservations
- The Shield
- Beef
- Squid Game
- Barry
- The Bear
- Ted Lasso
- Somebody Somewhere
- Modern Family
- It’s Always Sunny in Philadelphia
- The Good Wife
- How to with John Wilson
- The Queen’s Gambit
- Better Things
- Justified
- Planet Earth
- The Great British Baking Show
- Shogun
- Reservation Dogs
- Dexter
- Baby Reindeer
- Eastbound & Down
- Catastrophe
- The Night Of
- Station Eleven
- The Diplomat
- House
- Halt and Catch Fire
- Community
- The OA
- Gilmore Girls
- Scandal