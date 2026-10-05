Netflix'in Türkiye Fiyatlarına Devasa Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Netflix, milyonlarca abonesiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en popüler film ve dizi platformlarından biri konumunda. Ancak geçtiğimiz günlerde gelen haberler, ülkemizdeki Netflix abonelerini veya abone olmak isteyenleri üzdü. Platform, fiyatlarına devasa bir zam yaptı.
Netflix tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de sunulan tüm paketlerin fiyatlarında artışa gidildiği ifade edildi. Yeni fiyatlara bakıldığında tüm paketlerde %30’u geçen oranda artış yapıldığını görmek mümkün.
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Zammın ardından oluşan yeni Netflix Türkiye fiyatları
|Paket
|Eski fiyat
|Yeni fiyat
|Temel
|189,99 TL
|259,99 TL
|Standart
|289,99 TL
|389,99 TL
|Premium
|379,99 TL
|499,99 TL
Yapılan son düzenlemenin ardından platformu kullanmak isteyen abonelerin ödeyeceği en düşük aylık ücret 259,99 TL olarak belirlendi. Abonelik türlerine göre gerçekleşen artış detay incelendiğinde, daha önce 189,99 TL olan Temel paketin fiyatı 70 TL artarak 259,99 TL'ye çıktı. Bu da yaklaşık yüzde 36'lık bir zam anlamına geliyor
Standart paket ücreti 289,99 TL seviyesinden 100 TL'lik artışla **(%34 zam) **389,99 TL'ye yükselirken, Premium paket ise 379,99 TL'den 120 TL'lik zamla (%31 zam) 499,99 TL sınırına ulaştı. Aylık ödemelerin 12 ay boyunca sabit kaldığı varsayımı altında hesaplanan yıllık maliyetler ise Temel paket için 3.119,88 TL, Standart paket için 4.679,88 TL ve Premium paket için 5.999,88 TL seviyesini görüyor.