Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Gişede Rekor Kıran Spider-Man: Brand New Day, Netflix’e Geliyor: Peki Ne Zaman?

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Gişe rekortmeni Spider-Man: Brand New Day, önümüzdeki aylarda Netflix'e gelerek rekor kırmaya devam edecek gibi görünüyor.

Gişede Rekor Kıran Spider-Man: Brand New Day, Netflix’e Geliyor: Peki Ne Zaman?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sinema salonlarını kasıp kavuran dev yapımların dijital platformlara ne zaman ve nasıl geleceği her zaman merak konusu olur. Bunlardan biri de elbette gişede rekor kıran Spider-Man: Brand New Day'di.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

31 Temmuz’da vizyona girerek küresel çapta rekor üstüne rekor kıran Sony ve Marvel imzalı Spider-Man: Brand New Day, vizyondaki fırtınasını dijital ekrana taşımaya hazırlanıyor. Destin Daniel Cretton’ın yönettiği, Rotten Tomatoes’ta %90, CinemaScore’da ise "A" notu alan yapım, ABD'de 360 milyon dolarlık açılışıyla Avengers: Endgame’i geride bırakmış ve dünya çapında 932 milyon dolarlık tarihi bir ilk hafta sonu hasılatına imza atmıştı. Şimdi ise filmin Netflix yolculuğu gündemin ilk sırasına yerleşti.

Aralık ayında Netflix'e geliyor

Gişe takip platformu Global Box Office’in X üzerinden paylaştığı iddiaya göre yapım, Sony ile yapılan anlaşma kapsamında aralık ayında doğrudan Netflix kütüphanesine eklenecek. Raporda ayrıca filmin, platform tarihinin lisanslı yapımları arasında tüm zamanların en çok izlenen filmi olmasının beklendiği öne sürülüyor ancak ne Sony ne de Netflix cephesinden resmî bir tarih açıklaması henüz gelmiş değil.

Platform prömiyerine dair tahminler de çeşitlilik gösteriyor. Bazı kaynaklar 28 Kasım gibi erken bir tarihi işaret ederken, bazı analizler sürecin daha ileri tarihlere sarkabileceğini belirtiyor. Netflix yayın penceresinin ardından filmin bir sonraki durağının ise Disney+ olması bekleniyor.

Bu yayın takvimi, Sony ile Netflix arasında imzalanan çok yıllı "Pay-1" (vizyon ve ev eğlencesi sonrası ilk dijital yayın hakkı) anlaşmasının bir parçası. Kendi dijital yayın platformu bulunmayan tek büyük Hollywood stüdyosu olan Sony, Netflix ile olan küresel ortaklığını yaklaşık 7 milyar dolarlık devasa bir boyuta taşıdı. Bu anlaşma, ilerleyen dönemde Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, canlı çekim The Legend of Zelda uyarlaması ve Sam Mendes imzalı dört bölümlük Beatles projesini de kapsıyor.

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon'da Prime Alışveriş Festivali geçtiğimiz günlerde başladı. 5- 12 Ekim tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Netflix'in Türkiye Fiyatlarına Devasa Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Netflix'in Türkiye Fiyatlarına Devasa Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

The New York Times, 21. Yüzyılın En İyi 100 Dizisini Sıraladı

The New York Times, 21. Yüzyılın En İyi 100 Dizisini Sıraladı

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

Dizi İndirme Sitesi Arayanlara 6 Ücretsiz Platform

Dizi İndirme Sitesi Arayanlara 6 Ücretsiz Platform

Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmi The Hunt for Gollum’dan İlk Görüntüler Paylaşıldı: Frodo Geri Dönüyor!

Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmi The Hunt for Gollum’dan İlk Görüntüler Paylaşıldı: Frodo Geri Dönüyor!

Eylül 2026: Türkiye’de En Çok İzlenen Filmler

Eylül 2026: Türkiye’de En Çok İzlenen Filmler

İlk Hızlı ve Öfkeli Dizisi Duyuruldu: İşte Detaylar

İlk Hızlı ve Öfkeli Dizisi Duyuruldu: İşte Detaylar

Netflix Marvel Sony

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

1 Milyon TL'ye Kadar Alınabilecek, En Sorunsuz Otomatik Vites 2. El Otomobiller

1 Milyon TL'ye Kadar Alınabilecek, En Sorunsuz Otomatik Vites 2. El Otomobiller

Yıllardır Eleştiriliyordu: Samsung, Galaxy S27 Ultra'da Bu Soruna Çözüm Buldu!

Yıllardır Eleştiriliyordu: Samsung, Galaxy S27 Ultra'da Bu Soruna Çözüm Buldu!

Renault Ekim 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Duster'a Zam!

Renault Ekim 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Duster'a Zam!

Elektrikli Otomobiller İçin Devrim: Honda 'Mühendislik Harikası' Dedirtecek Yeni Bir Teknoloji Üzerine Çalışıyor

Elektrikli Otomobiller İçin Devrim: Honda 'Mühendislik Harikası' Dedirtecek Yeni Bir Teknoloji Üzerine Çalışıyor

BDDK Düzenlemesi Sonrası: 40 Bin TL Altında Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

BDDK Düzenlemesi Sonrası: 40 Bin TL Altında Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

Volvo Ekim 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: ES90 da Listede!

Volvo Ekim 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: ES90 da Listede!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com