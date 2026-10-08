Gişede Rekor Kıran Spider-Man: Brand New Day, Netflix’e Geliyor: Peki Ne Zaman?

Gişe rekortmeni Spider-Man: Brand New Day, önümüzdeki aylarda Netflix'e gelerek rekor kırmaya devam edecek gibi görünüyor.

Sinema salonlarını kasıp kavuran dev yapımların dijital platformlara ne zaman ve nasıl geleceği her zaman merak konusu olur. Bunlardan biri de elbette gişede rekor kıran Spider-Man: Brand New Day'di.

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31 Temmuz’da vizyona girerek küresel çapta rekor üstüne rekor kıran Sony ve Marvel imzalı Spider-Man: Brand New Day, vizyondaki fırtınasını dijital ekrana taşımaya hazırlanıyor. Destin Daniel Cretton’ın yönettiği, Rotten Tomatoes’ta %90, CinemaScore’da ise "A" notu alan yapım, ABD'de 360 milyon dolarlık açılışıyla Avengers: Endgame’i geride bırakmış ve dünya çapında 932 milyon dolarlık tarihi bir ilk hafta sonu hasılatına imza atmıştı. Şimdi ise filmin Netflix yolculuğu gündemin ilk sırasına yerleşti.

Aralık ayında Netflix'e geliyor

Gişe takip platformu Global Box Office’in X üzerinden paylaştığı iddiaya göre yapım, Sony ile yapılan anlaşma kapsamında aralık ayında doğrudan Netflix kütüphanesine eklenecek. Raporda ayrıca filmin, platform tarihinin lisanslı yapımları arasında tüm zamanların en çok izlenen filmi olmasının beklendiği öne sürülüyor ancak ne Sony ne de Netflix cephesinden resmî bir tarih açıklaması henüz gelmiş değil.

Platform prömiyerine dair tahminler de çeşitlilik gösteriyor. Bazı kaynaklar 28 Kasım gibi erken bir tarihi işaret ederken, bazı analizler sürecin daha ileri tarihlere sarkabileceğini belirtiyor. Netflix yayın penceresinin ardından filmin bir sonraki durağının ise Disney+ olması bekleniyor.

Bu yayın takvimi, Sony ile Netflix arasında imzalanan çok yıllı "Pay-1" (vizyon ve ev eğlencesi sonrası ilk dijital yayın hakkı) anlaşmasının bir parçası. Kendi dijital yayın platformu bulunmayan tek büyük Hollywood stüdyosu olan Sony, Netflix ile olan küresel ortaklığını yaklaşık 7 milyar dolarlık devasa bir boyuta taşıdı. Bu anlaşma, ilerleyen dönemde Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, canlı çekim The Legend of Zelda uyarlaması ve Sam Mendes imzalı dört bölümlük Beatles projesini de kapsıyor.