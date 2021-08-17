Netflix’in merakla beklenen Bob Ross belgeselinden bugün yeni bir fragman geldi. Fragmanla birlikte belgeselin çıkış tarihi de açıklandı.

Günümüzde milyonlarca kullanıcıya sahip olan çevrimiçi yayın platformu Netflix, aylar önce pek çoğumuzun ilgisini çeken bir projeyle konuşulmaya başladı. Platform, çocukluğumuzda televizyonda dört gözle imrenerek izlediğimiz ünlü ressam Bob Ross’un belgeselini çıkaracağını açıklamıştı. Bu belgeselin ilk fragmanı da bugün paylaşıldı.

Netflix tarafından paylaşılan videoya aslında tam olarak bir fragman değil, bir tanıtım videosu diyebiliriz. 25 saniyelik uzunluktaki videoda “Bu filmin fragmanını göstermek isterdik. Ama gösteremiyoruz.” ifadesi yer alıyor. Ardından “Neden mi?” sorusu soruluyor ve cevabını alacağımız tarih açıklanıyor. O tarih, aynı zamanda belgeselin de çıkış tarihi.

Bob Ross belgeseli 25 Ağustos’ta çıkıyor:

Netflix, Bob Ross: belgeseli Bob Ross: Küçük Mutlu Ağaçların Arasında Gizlenen İhanet’in 25 Ağustos’ta platformda yayınlanacağını açıkladı. Paylaşılan videoda bunlar dışında başka hiçbir detay yer almadı. Video arka planında Bob Ross’un bir fotoğrafı gözüktü.

Netflix’in internet sitesinde yer alan bilgi de belgesel hakkında herhangi bir bilgi sunmuyor, yalnızca neler öğreneceğimize yönelik ufak bir ipucu veriyor. İnternet sitesinde yer alan detaylar şu şekilde:

“Bob Ross dünyanın en ünlü resim eğitmeni olarak milyonlarca kişiye resim sevinci aşıladı. Ancak iş imparatorluğu için verdiği mücadele, mutlu ağaçlarına gölge düşürdü.”