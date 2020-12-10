Güvenilir kaynaklara göre Netflix tarafından 2018'de iptal edilen Daredevil dizisinin başrolü Charlie Cox'un Spider-Man 3 filmiyle MCU'ya geleceği açıklandı. Büyük bir hayran kitlesine sahip Daredevil'in MCU'da nasıl bir yere sahip olacağı ise bilinmiyor.

Dünyanın en ünlü süper kahramanları arasında yer alan Spider-Man'in önümüzdeki dönemde yeni filmi çıkacak. Marvel Sinematik Evreni'nde geçecek Spider-Man 3, yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Daha önce yapılan açıklamaya göre Spider-Man 3 filminde Tom Holland'ın dışında önceki Spider-Man filmlerinde gördüğümüz Tobey Maguire, Andrew Garfield, Kirsten Dunst ve Emma Stone gibi isimlerle görüşmelerin sürdüğü açıklanmıştı.

Ortaya çıkan son bilgiler ise özellikle Netflix dizisi Daredevil'i severek izleyen kişileri heyecanlandıracak. Marvel Studios ve Sony ortaklığında çekilecek Spider-Man 3 filminin oyuncu kadrosuna Charlie Cox'un da Daredevil karakteriyle birlikte gireceği söyleniyor. 2018 yılında Disney'in kendi çevrimiçi yayın platformuna odaklanmak için Netflix'teki içerikleri durdurma kararı almasının ardından üçüncü sezonu sonrasında iptal edilen Daredevil, sevilen karakter Matt Murdock hayranlarını da üzmüştü.

Şimdi, Marvel ve Sony'nin Spider-Man 3'ü için çıkan raporlara göre yalnızca MCU'dan değil Spider-Man evreninden geniş bir oyuncu kadrosu toplanıyor. Önemli kaynaklardan gelen bilgiye göre bu isimlerden birisi Charlie Cox olacak.

Daredevil, Netflix nedeniyle Marvel evrenine giremiyordu

Marvel ve Netflix'in anlaşmasına göre dört orijinal Netflix Marvel dizisindeki karakterlerin 29 Kasım 2018'den itibaren iki yıl boyunca başka bir film ve dizide görünmesini engelleyen bir madde vardı. Bu maddenin ortadan kalkmasıyla birlikte bu dizilerdeki oyuncuların da yeniden önü açılmış oldu. Bunun sonucunda da Daredevil gibi sevilen karakterlerin Marvel Sinematik Evreni'ne girmesinde bir engel kalmadı.

Daredevil'in Spider-Man 3'te yer alıp almayacağı hala net olarak bilinmiyor, ancak önümüzdeki günlerde konuyla ilgili net bir açıklama yapılması bekleniyor. Bununla birlikte Netflix'te yayınlanan bir başka Marvel dizisi The Punisher'ın da önümüzdeki dönemde Disney+'a dizi olarak gelmesi bekleniyor. Peki sizler Daredevil'in Spider-Man 3'te yer almasını ister misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.