Marvel'ın Daredevil Oyunu Geliştirdiği İddia Edildi

Marvel çizgi roman evrenin en sevilen süper kahramanlarından biri olan Daredevil, dizi ve sinemanın ardından oyun dünyasında da boy göstermeye hazırlanıyor olabilir. Ortaya atılan bir iddiaya göre Marvel, açık dünya tabanlı bir Daredevil oyunu üzerinde çalışıyor.

Çocukken geçirdiği bir kaza sonucu gözlerini kaybetmesinin ardından duyuları olağanüstü şekilde gelişen bir karakter olan Matt Murdock, nam-ı diğer Daredevil, içinde Elektra'nın da yer aldığı 2003 yapımı spin-off’u ile geniş bir hayran kitlesi yaratmıştı. 2015-2018 yılları arasında Netflix'te yayınlanan Daredevil dizisi ise karaktere müthiş bir popülarite kazandırmıştı.

Inverse adlı internet sitesinin sayfalarına taşıdığı habere göre Marvel, sevilen karaktere dayanan açık dünya odaklı bir Daredevil oyunu üzerinde çalışıyor. Bir zamanlar PlayStation 2 ve Xbox konsolu için geliştirilen bir Daredevil video oyunu vardı ancak proje, geliştirme aşaması sona ermeden iptal edilmişti. Fakat Marvel's Spider-Man ve Batman: Arkham gibi süper kahraman temelli video oyunlarının PlayStation 4'teki başarısı sayesinde, nihayet Daredevil’ın da zamanı gelmiş olabilir.

Daredevil, dizi ve sinemanın ardından oyun dünyasında da boy gösterebilir

Dün, video oyunu seslendirme sanatçısı Troy Baker, hangi süper kahraman karakterlerinin bir video oyununa sahip olması gerektiğini soran bir tweet’i, Marvel Games Başkan Yardımcısı Bill Rosemann’ı etiketleyerek retweetledi. Söz konusu paylaşıma “Siz, efendim, korkusuz bir adamsınız” ifadeleriyle yanıt veren Rosemann, doğrudan Daredevil’a göndermede bulundu.

Inverse, PlayStation 5 için geliştirilmesi planlanan Daredevil oyununa dair ilk söylentilerin ünlü forum platformu 4chan’de ortaya çıktığını yazdı. Söz konusu iddialara göre oyunun, 2021 sonlarında veya 2022'nin başında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Daredevil'in açık dünyasının ise Hell's Kitchen yerine günümüzün Chicago'sunda kurulduğu söyleniyor.

İddialara göre, açık dünya tabanlı olacak oyun en geç 2022'nin başında piyasaya sürülecek

Özellikle PlayStation 2'deki orijinal Daredevil video oyununun iptal edilmeden önce yarattığı heyecan dalgası göz önünde alındığında, PS5 için geliştirilecek bir Daredevil oyunun muazzam bir etkiye sahip olacağını söylemek sanıyorum yanlış bir değerlendirme olmaz. Bununla birlikte söz konusu bilgilerin henüz teyite muhtaç olduğunu hatırlatmış olalım. Eğer Marvel cephesinden konuya ilişkin bir açıklama gelirse, vakit kaybetmeden sizinle paylaşacağız.