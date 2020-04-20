Netflix’in Android Uygulamasına Ekran Kilidi Geldi

Akıllı telefonlarından ya da tabletlerinden bir şeyler izleyen kişilerin sık yaşadığı sorunlardan biri kazara ekrana dokunmaktır. Netflix, Android versiyonunda bu soruna karşı bir önlem olarak ekran kilidi geliştirdi.

Son yıllarda eğlence sektöründeki en büyük trendlerden bir tanesi çevrimiçi yayın servisleri oldu. Sektörün tartışmasız hakimi konumunda bulunan Netflix, Android cihazlarından yayınları izleyenler için yeni bir özelliği kullanıma soktu.

Geçtiğimiz günlerde Netflix Android uygulamasına gelen özellik, ekrana kazara dokunarak seyir keyfinin bozulmasına neden olacak aksaklıkları neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor. Ekran kilidi özelliği, altyazı seçeneği gibi seçeneklerle birlikte ekranın alt kısmında yer alıyor.

Netflix’ten Android’e ekran kilidi

Netflix’i Android uygulaması üzerinden kullananlar, ekranın alt kısmında yer alan seçenekler arasında ekran kilidini görebiliyorlar. Normalde ekranın altında bölümler, altyazı ve dil seçenekleri gibi özellikler bulunuyordu. Ekran kilidi de buraya eklendi.

Butona bastığınızda Netflix kullanıcı arayüzünde bulunan düğmeler kullanım dışı kalıyor. Yani oynatma süresi çubuğu, durdur devam et gibi seçenekler seçilemiyor. Ekranda yalnızca bir kilit sembolü beliriyor.

Arayüzü yeniden kullanılabilir hale getirmek için ise kilit ikonuna iki defa basılması gerekiyor. Ardından arayüz yeniden aktif hale geliyor ve uygulamayı daha önce olduğu şekliyle kullanabilmek mümkün oluyor.

Netflix keyfi bölünmeyecek

Yeni özellik çocukların ekranın alakasız yerlerine dokunmalarını engellemeyecek olsa da kazara bir yerlere dokunmanın ve henüz okumayı bilmeyen çocukların bir şeyleri karıştırmasının önüne geçecektir.

Görünüşe göre özellik bütün Android kullanıcılarının beğenisine sunulmuş durumda. Güncelleme uygulamada değil sunucuda yapıldı ve ilk gelen bilgilere göre şu anda iOS işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılamıyor.

Netflix kullanımı özellikle koronavirüs pandemisini artması ile birlikte ciddi artış göstermişti. Salgın sadece Netflix kullanımını arttırmakla da kalmamıştı. Özellikle Disney+ gibi platformlar da bu dönemde ciddi kullanıcı sayılarına erişmişti. Netflix’in yeni özelliği onu rakiplerinden bir adım öne çıkarabilecek gibi gözüküyor.