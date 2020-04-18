Netflix, Virüs Yardım Fonuna 50 Milyon Dolar Daha Ekledi

Netflix, film ve dizi çekimleri durduğu için platforma bağlı 120.000 oyuncu ve ekip üyesi için 50 milyon dolarlık ek fon açıkladı. Geçen ay açıklanan parayla birlikte Netflix’in açıkladığı fon 150 milyon dolara yükseldi.

Koronavirüs pandemisi pek çok şirkete zarar verirken, bu pandemi sonucu gelir elde eden şirketlerden biri olan Netflix, salgının şiddetini artırmasının ardından yardım fonuna 50 milyon dolar daha eklediğini duyurdu. Geçen ay film ve TV çekimlerini durdurduğunu açıklayan Netflix, dolaylı olarak 120.000 oyuncu ve ekip üyesini işten çıkarmış oldu.

Evlerinde kalan binlerce çalışanını zor durumda bırakmak istemeyen şirket, topluluğa yardımcı olmak için 100 milyon dolarlık yardım fonu açıklamıştı. Film ve TV dizilerinde saatlik olarak ücret alan ve proje halinde çalışan insanlar için ayrılan bu fona cuma günü yapılan açıklamayla birlikte 50 milyon dolar daha eklenmiş oldu.

Netflix, birlikte çalıştığı üçüncü şirketlerin çalışanlarına da yardım edecek

Bir Netflix sözcüsü, cuma günü yaptığı açıklamada, yardım fonuna 50 milyon dolar eklendiğini ve toplam fonun 150 milyon dolar olduğunu açıkladı. Bu paraların büyük kısmı şu anda Netflix dizi ve film çekemediği için bir nevi işsiz kalan kişilere gidecek. Dünyanın pek çok noktasında içerik üreten ve haliyle farklı şirketlerle çalışan Netflix, bu yardım fonuyla bu insanların zor durumda kalmamasını sağlamaya çalışacak.

Bill ve Melinda Gates Vakfı’na 30 milyon dolar

Bu fondan ayrı olarak, Netflix CEO’su Reed Hastings ve eşi Patty Quillin, Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından başlatılan ve COVID-19’a karşı aşılama programları üzerinde çalışılan kar amacı gütmeyen Navi kuruluşuna 30 milyon dolar bağışlamıştı.