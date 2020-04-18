Bir süredir sosyal medyanın gündeminden inmeyen Netflix’in yaklaşan Aşk 101 dizisi bir özel bölümle izleyicilerin karşısına çıkacak. Bugün Netflix Türkiye tarafından resmi Instagram hesabından paylaşılan bilgiye göre yeni dizinin özel bölümü 22 Nisan’da saat 20:00’de izlenebilecek.

Dünyanın en çok izleyiciye sahip çevrimiçi yayın platformu Netflix, ülkemizde de çok fazla ilgi görüyor. Abone ve izleyici sayısını kısa sürede oldukça artıran platform, Türkiye yapımı dizilere de yer vermesiyle biliniyor. Gelmekte olan Aşk 101 dizisi de bunlardan bir tanesi. Geçtiğimiz haftalarda tanıtımı yapılan 8 bölümlük gençlik ve komedi dizisinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız otururken senaryosu ise Meriç Acemi’ye ait. Oyuncular arasında Alina Boz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi isimler dikkat çekerken dizi daha yayınlanmadan birçok tartışmaya konu olmaya devam ediyor.

Çarşamba günü canlı yayınlanacak

Dizi hakkında tartışmalar sürerken Netflix Türkiye bugün yeni bir açıklamada bulundu. Resmi Instagram hesabından YouTube üzerinden canlı yayınlanacak Aşk 101’in duyurusunu yapan Netflix, “90’larda televizyoncu olamadık belki ama 2000’leri yakaladık. Kanalıma hoş geldiniz. Yoksa yayınıma mı deseydim? 22 Nisan’da görüşürüz” sözlerini kullandı. Platformun açıklamasına göre dizinin özel bölümü 22 Nisan Çarşamba günü saat 20:00’de YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

Paylaşımın ardından pek çok izleyicinin yaptığı yorumların dizinin merakla beklendiğini kanıtlar nitelikte olduğunu da belirtelim. Ayrıca dizi geçtiğimiz günlerde sahte Twitter hesabından yapılan paylaşım sonucu bazı kişilerin hedefi haline gelmiş, çıkan tartışmaların ardında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin “Uyardık, gözümüz üzerlerinde. Çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine göz yummamız mümkün değildir. Kırmızı çizgilerimiz bellidir. RTÜK yönetimi olarak toplumumuzu rahatsız edecek her türlü yayın içeriğine geçit vermemekte kararlıyız” sözleriyle platformun uyarıldığını belirtmişti.

Çok fazla tartışılan yeni dizinin yayın tarihi 24 Nisan 2020 Cuma olarak belirlendi. Bakalım ilk yayın sonrası Aşk 101’in aldığı tepkiler ne yönde değişecek, biz de en az sizin kadar merakla bekliyoruz. O güne kadar gelecek yeni haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.