Netflix'in Osmanlı Belgeseli Büyük Bir Kriz Yarattı

Netflix'in, İstanbul'u fethini anlatan Ottoman Rising belgeselinin çekimlerine başlanmasına kadar olan süreçte, bürokratlar arasında anlaşmazlıkların çıktığı ve müze müdürünün görevden alındığı ortaya çıktı.

Netflix'in Osmanlı İmparatorluğunun yükseliş dönemini eden Ottoman Rising isimli belgeselinin çekimlerine Yedikule Hisarı'nda başlandı. Çekimlerin başlanmasına kadar olan süreçte ise yaşanan olaylar, Netflix'in ülkemizde ufak çaplı kriz yaşatmasına neden oldu. Yaşanan krizde bürokratlar karşı karşıya geldi ve hatta müze müdürü görevinden alındı.

Konuyla ilgili ortaya çıkan bilgilerde, krizin prodüksiyon ekiplerinin gelmesiyle birlikte başladığı belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre prodüksiyon ekibi 8 Nisan'da Hisarlar Müzesi Müdürlüğü ile gerekli prosedürleri halletmişti ancak yatırması gereken çekim ücretini İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Hisarlar Müzesi Müdürlüğü arasında yaşanan görüş farkları nedeniyle ödeme yapılamadı. Çekimlerden önce yatırılması gereken bu ücretin, çekimler başladıktan 4 gün sonra yatırıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Hisarlar Müzesi Müdürlüğü arasında yaşananlar bu kadarla da sınırlı değildi. İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü izniyle prodüksiyon ekibi çekimlerden önce, bölgede bulunan otların temizlenmesi için çalışmalara başladı. Bu çalışmaların bilgileri haricinde olduğunu ifade eden müze müdürü, konuyu hem Kültür Bakanlığı'na hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürdü. Müze müdürü Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun izinde olduğu bir süreçte ise İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Yedikule Hisarı'nın anahtarlarını, vekaleten müdürlük görevini yürüten kişiden istedi. Anahtar tutanak karşılığında verildi. Görevine dönen Göncüoğlu, bu anahtarları yeniden almak için İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne bir dilekçe yazdı. Yazılan dilekçede anahtarların alındığı süreçte hisarda neler olduğunun bilinmediği ve anahtarların yeniden teslim edilmesi gerektiği belirtildi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bir de güvenlik sorunu ortaya çıktı. Prodüksiyon ekibi çekimlerin 24 saat süreceğini ifade etmişti ve yetkililer bu noktada güvenliğin nasıl sağlanacağını bilmiyorlardı. Konuyla ilgili Kültür Bakanlığı'na yazı yazan Hisarlar Müzesi Müdürlüğü cevabı beklerken, İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı tarafından Göncüoğlu arandı ve çekimlere başlanıldığı bildirildi.

Yaşanan tüm bu olayların sonucunda İstanbul Hisarlar Müzesi Müdürü Göncüoğlu görevinden alındı. Bakanlık tarafından Göncüoğlu'nun Türkiye Yazma Eserler Kütüphanesi'nde görevlendirildiği açıklandı. İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, Hisarlar Müzesi Müdürlüğü'nün, İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne bağlı olduğu ifade edildi.