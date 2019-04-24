Sinema sektöründe son yılların en büyük tartışma konularından biri olan Netflix gibi platformların filmlerinin Oscar alıp alamaması konusu nihayet çözüme kavuştu.

Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Sinema Filmi Sanatları ve Bilimleri Akademisi), Steven Spielberg’ün çağrısını reddederek Netflix ve diğer yayın platformlarının Oscar’dan engellenmeyeceğini açıkladı.

Akademinin yönetici kurulu, Şubat 2020 Oscar’ları kurallarını onayladı ve gerekliliklerde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Yani tıpkı önceden olduğu gibi uzun metraj bir filmin aday olabilmesi için bir hafta boyunca Los Angeles County salonunda gösterimde durması gerekecek.

Akademinin başkanı John Bailey, dün yaptığı açıklamada sinema salonu deneyiminin kendileri için oldukça önemli olduğunu söylerken bu konuda daha derin değişiklikler yapma planlarının olduğunu ve bunu üyeleriyle tartışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Ayrıca akademi, kuralın değişmemesi konusunda federal hükümetten de baskı gördü. ABD Adalet Bakanlığı’nın antitröst (kartelleşmeyi engelleme) bölümü, akademiyi yayın platformlarındaki filmleri kabul etmemelerinin antitröst kanunlarına aykırı olduğunu söyleyerek uyarmıştı.

Netflix filmlerinin Oscar almaması gerektiğini söyleyen ünlü yönetmen Steven Spielberg, akademinin yönetici kurulu üyelerinden birisi olmasına rağmen dün gerçekleşen toplantıya katılmadı ve son birkaç aydır süren tartışmalar hakkında da sessizliğini korumaya devam etti.

New York Times’ta yer alan bir habere göre Spielberg “İnsanların kendine uygun eğlence anlayışlarını bulmalarını istiyorum. Bu ‘büyük ekranda’ da olabilir ‘küçük ekranda’ da olabilir. Ancak insanların güvenli ve tanıdık yaşamlarımdan çıkıp başkalarının yanına oturarak onlarla aynı deneyimi yaşamaları seçeneğine ihtiyaçları olduğunu hissediyorum. Sinema salonlarının hayatta kalmasını istiyorum. Sinema salonu deneyiminin kültürümüzde kalıcı olmasını istiyorum” dedi.