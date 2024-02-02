Netflix, 18 Ocak günü Çağatay Ulusoy başrollü yeni yerli dizisi “Kübra”yı abonelerine sunmuştu. 8 bölümden oluşan ve Afşin Kum’un aynı isimli romanından uyarlanan yapım, ilginç konusuyla genel anlamda izleyenlerden olumlu yorumlar almıştı. Bugün ise diziyi beğenenleri sevindirecek bir gelişme yaşandı.
Platform, bugün yaptığı açıklamada Taylan Biraderler (Yağmur Taylan, Durul Taylan) imzalı dizinin ikinci sezonunun geleceğini duyurdu. Ayrıca sezondan ilk görseller de paylaşıldı.
Yeni sezon haziranda geliyor
Netflix’in açıklamasına göre Kübra’nın ikinci sezonu, haziran ayında bekleyenleriyle buluşacak. OGM Pictures şirketinin yapımcılığını üstelndiği dizide senaryoyu Murat Uyurkulak, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise yine Yağmur Taylan ve Durul Taylan’ı görüyoruz. İçeriğimizdeki tüm görseller Kübra’nın 2. sezonuna ait.
Kübra 2. sezon konusu
Netflix, dizinin yeni sezonuyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor:
Kübra 2. sezon oyuncu kadrosu
Tıpkı ilk sezondaki gibi Çağatay Ulusoy’u başrolde göreceğiz. Ulusoy’un yanı sıra Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu, Nazan Kesal, Cihan Talay, Aytek Şayan, Meric Rakalar, Deniz Işın, Onur Ünsal, Mehmet Çağrı Çıtanak ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimler de yer alacak.