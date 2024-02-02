Netflix, geçen ay çıkış yapan yerli dizisi Kübra'nın 2. sezonunun geleceğini duyurdu. Çağatay Ulusoy'un yine başrolde olacağı sezonun ne zaman geleceği, konusu ve ilk görselleri de paylaşıldı.

Netflix, 18 Ocak günü Çağatay Ulusoy başrollü yeni yerli dizisi “Kübra”yı abonelerine sunmuştu. 8 bölümden oluşan ve Afşin Kum’un aynı isimli romanından uyarlanan yapım, ilginç konusuyla genel anlamda izleyenlerden olumlu yorumlar almıştı. Bugün ise diziyi beğenenleri sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Platform, bugün yaptığı açıklamada Taylan Biraderler (Yağmur Taylan, Durul Taylan) imzalı dizinin ikinci sezonunun geleceğini duyurdu. Ayrıca sezondan ilk görseller de paylaşıldı.

Yeni sezon haziranda geliyor

Kübra 2. Sezon / Netflix

Netflix’in açıklamasına göre Kübra’nın ikinci sezonu, haziran ayında bekleyenleriyle buluşacak. OGM Pictures şirketinin yapımcılığını üstelndiği dizide senaryoyu Murat Uyurkulak, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise yine Yağmur Taylan ve Durul Taylan’ı görüyoruz. İçeriğimizdeki tüm görseller Kübra’nın 2. sezonuna ait.

Kübra 2. sezon konusu

Kübra 2. Sezon / Netflix

Netflix, dizinin yeni sezonuyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

“Kübra hakkındaki gerçeğin ortaya çıkmasını inancı adına başka bir sınav olarak gören Gökhan’ın asıl mücadelesi şimdi başlamaktadır. Kendisini ‘Semavi’ yapan sarsılmaz inancının ona verdiği güçle aldığı her kararın artık bir bedeli vardır; yeni çıkmazların içinde, sadece düşman bildikleriyle değil, sevdikleriyle hatta kendisiyle de savaşması gerekecektir. Peki Gökhan, Semavi olarak yürümeyi seçtiği yolda, inancının gücüne sahip çıkıp doğru yolu bulmayı amaçlarken, Kübra ona karanlığı aydınlatmasında yardımcı olacak mıdır?”

Kübra 2. sezon oyuncu kadrosu

Kübra 2. Sezon / Netflix

Tıpkı ilk sezondaki gibi Çağatay Ulusoy’u başrolde göreceğiz. Ulusoy’un yanı sıra Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu, Nazan Kesal, Cihan Talay, Aytek Şayan, Meric Rakalar, Deniz Işın, Onur Ünsal, Mehmet Çağrı Çıtanak ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimler de yer alacak.