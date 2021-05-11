Netflix, 18+ kategoride yer alan animasyon dizisi Love Death + Robots için heyecanı artıran bir tanıtım videosu paylaştı. Love Death + Robots'un 2. sezonu, 14 Mayıs'ta abonelere sunulacak.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film yayın servisi olan Netflix, Mart 2019'da yayınlanan Love Death + Robots ile abonelerinin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Tim Miller ve David Fincher imzalı bir antoloji dizisi olan Love Death + Robots, 2019 Emmy Ödülleri'nde "En İyi Kısa Animasyon Programı" ödülünü dahi almıştı.

Yetişkinlere özel içerik (18+) kategorisinde yayınlanan bu animasyon dizisi, ikinci sezonu ya da Netflix'in deyimi ile 2. cilti ile abonelerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 14 Mayıs yani bu cuma yayınlanacak olan Love Death + Robots 2. cilt için Netflix, hayranlarının heyecanını artıracak bir tanıtım videosu yayınladı.

Netflix, Love Death + Robots için paylaşmış olduğu açıklamada "Korkunç yaratıklar, uğursuz sürprizler ve kara komedi bir arada. Tim Miller ve David Fincher imzalı bu animasyon öykü antolojisi, iş yerinde izlenmeyecek türden" ifadelerini kullanıyor ki tanıtım videosunu izlediğinizde Netflix'e kesinlikle hak vereceksiniz.

Love Death + Robots'un oyuncu kadrosunda Topher Grace, Mary Elizabeth Winstead ve Gary Cole bulunuyor. Love Death + Robots 2. cilt yayınlanır yayınlanmaz bildirim almak için buraya tıklayarak Netflix sayfasına ulaşabilir ve bir hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz.

Love Death + Robots'un Red Band tanıtım videosu