Netflix'in popüler dizilerinden Stranger Things'in 4. sezonunun merakla beklenen tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Hopper'ın hayatta olduğu ve Rusya'da hapsedildiği görülüyor. Fragman aynı zamanda "Rusya'dan Sevgilerle" başlığını taşıyor.

Netflix'in popüler dizisi Stranger Things'in merakla beklenen 4. sezonunun tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanın başlığı "Rusya'dan Sevgilerle" olurken fragmanda, David Harbour’ın hayat verdiği Hopper karakterinin hayatta olduğu ve Rusya'da hapsedildiği görülüyor.

50 saniyelik fragmanda, izleyicilerin çok sevdiği polis şefi Hopper'ın bir grup insanla birlikte hapsedildiği ve bir demiryolu inşaatında çalıştığı detayları yer alıyor. Hopper ve diğerlerinin çalışmasına ağır silahlara sahip Rus muhafızlar nezaret ediyor. Fragmanda Hopper, başındaki Rus şapkası uşankayı kafasından çıkararak uzaklara bakıyor.

İşte Stranger Things'in 4. sezonunun tanıtım fragmanı:

Stranger Things'in yaratıcıları Matt ve Ross Duffer tarafından yapılan açıklamada, 4. sezonun yapım aşamasında olmasından ve Hopper'ın geri dönüşünden duyulan heyecan dile getirildi. Duffer kardeşler, Hopper'ın hapsedildiği yerin Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası olduğunu da açıkladılar. Kardeşler, Hopper'ın yüz yüze geleceği tehlikelerin yalnızca insanlardan kaynaklanmayacağını söyleyerek de yeni sezona dair bir ipucu verdiler.

Duffer kardeşler, 4. sezonun şimdiye kadarki en korkutucu sezon olacağını da belirtiyorlar. Dizinin yaratıcıları, Hopper'ı kastederek "Amerikalı için dua edin" demeyi de ihmal etmediler. Hopper'ın 3. sezonun sonunda öldüğü düşünülüyordu ancak dizinin hayranları arasında hayatta kalmış olabileceğine ilişkin teoriler geliştirilmişti.

Dizinin 4. sezonunun son sezon olup olmayacağı bilinmiyor. Matt Duffer, daha önce verdiği bir röportajda; dört sezonun kısa, beş sezonunsa uzun olacağını düşündüğünü, bu nedenle de ne yapacağını bilemediğini söylemişti.

IMDb gibi sitelerde aldığı yüksek değerlendirme puanlarıyla Netflix’in en iyi dizisi olan Stranger Things, 3. sezonuyla platformun kendi rekorlarını alt üst etmişti. Yayınlandığı ilk 3 günde 40 milyon kişi tarafından izlenen dizi, 1. ve 2. sezonlarının ardından ivmeli şekilde yükselmeyi başarmıştı.