Netflix, kullanıcıların klipler oluşturup sosyal ağlarda paylaşmalarını sağlayacak "Moments" özelliğini duyurdu. Yeni özellik, iOS için dağıtım aşamasında. Android'e ise birkaç hafta sonra gelecek.

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix hem bireysel kullanıcıların hem de içerik üreticilerin işini kolaylaştıracak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. "Moments" olarak isimlendirilen özellik, dizi ve filmlerden klip paylaşmayı ve bir sahneyi tekrar tekrar izlemeyi kolaylaştıracak.

Netflix'in Moments isimli özelliği, bir içeriğin belirli bir bölümünün kaydedilmesini sağlıyor. Ekranın alt kısmına yerleştirilecek "Moments" butonu ile devreye girecek özellik, bir klibin My Netflix'e kaydedilmesini sağlayacak. Kullanıcı, daha sonra bu sahneye kolayca ulaşıp, tekrar tekrar izleyebilecek.

Klipler, sosyal ağlarda paylaşılabilecek

Kullanıcıların Moments ile kaydettikleri klipler, tek bir dokunuş ile sosyal ağlarda paylaşılabilecek. Diyelim ki bir klibi Instagram hikâyenizde paylaştınız. Bunu gören kullanıcı, hikâyeye tıklayıp doğrudan Netflix'e ulaşabilecek. O sahne, kullanıcıya izletilecek.

Netflix'in resmî açıklamasına göre yeni özellik, an itibarıyla iOS ekosistemi için dağıtım aşamasında. Android kullanıcıları ise birkaç hafta içerisinde bu yeni özellikle tanışma imkânı yakalayacaklar.