Netflix AAA oyun stüdyosunu kapatıyor

Bir süredir video oyunlara odaklanan Netflix'ten ilginç bir karar geldi. Şirketin, AAA oyun üzerine çalışan stüdyoyu kapatmaya karar verdiği bildirildi. Netflix'in neden böyle bir karar aldığı ve oyuna ne olacağı şimdilik bilinmiyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix, bir süredir video oyun sektörüne de el atmış durumda. Hatta şirket, bugüne dek onlarca oyun geliştirdi ve bunları Netflix abonelerinin beğenisine sundu. Öte yandan; bir AAA oyun üzerine de çalışmalar devam ediyordu.

Ancak şimdi, konuyla ilgili kafaları karıştıran bir gelişme yaşandı. Netflix'in, bir süredir üçüncü taraf RPG oyunu üzerinden çalışan stüdyoyu kapatma kararı aldığı bildirildi. Oysa Netflix, "Team Blue" olarak bilinen bu ekip için sektörün önde gelen isimlerini transfer etmişti. Bu isimler arasınd God of War'un sanat yönetmeni Raf Grassetti ve Epic Games'in üst düzey yöneticilerinden Alain Tascan da bulunuyordu.

Netflix'in ne yapmak istediği henüz belli değil

Netflix, konuyla ilgili resmî bir açıklama yapmadı. Hâl böyle olunca Team Blue'nun üzerinde çalıştığı AAA oyununa ne olduğu belirsiz. Tabii böyle bir karar alınmış olması, oyunun geliştirme aşamasının duraklamasına yol açacaktır. Yani Netflix'in AAA oyununun yakın bir gelecekte çıkmasını beklemeyin.

Öte yandan; firmanın mobil oyun üzerine kurulu pek çok stüdyoya sahip olduğunu belirtelim. Sektör kaynaklarına göre Netflix, bu stüdyoları kapatmak gibi bir plan içerisinde değil. Yani Netflix'in bir süredir erişilebilen mobil oyun kütüphanesi, bu süreç içerisinde büyümeye devam edecek.