Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Efsane Geri Dönüyor: Netflix’in Organize İşler: Karun Hazinesi Dizisinden Fragman Geldi! [Video]

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Organize İşler serisi, 8 bölümlük dizi "Karun Hazinesi" ile geri dönüyor. Netflix, ilk fragmanı yayımladı. İşte detaylar.

Efsane Geri Dönüyor: Netflix’in Organize İşler: Karun Hazinesi Dizisinden Fragman Geldi! [Video]
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

İlk olarak 2005 yılında çıkan Yılmaz Erdoğan imzalı Organize İşler, Türkiye’nin en sevilen serilerinden biri olmayı başarmıştı. Bir süredir de hayranlar, efsane serinin dönüşü olacak ve Netflix’te yayımlanacak Organize İşler dizisini bekliyordu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bugün Organize İşler: Karun Hazinesi ismi verilen yapımdan resmî fragman paylaşıldı. Çıkış tarihi de belli oldu. Gelin diziyle ilgil tüm bilmeniz gerekenlere bakalım.

Organize İşler: Karun Hazinesi fragmanı

BKM tarafından yapımı üstlenilen yeni proje "Organize İşler: Karun Hazinesi", 16 Ekim tarihinde resmen Netflix üzerinden yayımlanacak. İki sinema filminin ardından bu kez sekiz bölümlük bir dizi formatıyla geliştirilen yapım, izleyicileri yeniden İstanbul'un hareketli atmosferine davet ediyor.

Dizinin senaryosu, serinin yaratıcısı Yılmaz Erdoğan'ın imzasını taşırken yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Necati Akpınar'ın yapımcılığını üstlendiği dizide usta oyuncular ve popüler isimler bir araya geliyor. Kadroda Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Bensu Soral Baş, Atakan Çelik, Şükran Ovalı, Görkem Sevindik ve Demet Akbağ yer alıyor.

Yapımda Asım Noyan ve çetesi, gizemli bir hazine haritasının ortaya çıkmasıyla birlikte kendilerini oldukça riskli bir mücadelenin içinde bulacak. Çete üyeleri, peşlerine düşen acımasız rakipler ve uluslararası avcılarla kıyasıya bir yarışa girişecek. Şehrin kalabalık sokaklarından yeraltı dehlizlerine kadar geniş bir alanda geçecek olan bu macera, izleyicilere eğlenceli ve temposu yüksek bir hazine avı vadedecek.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Tamamen Yapay Zekâyla Oluşturulan Türk Dizi Surlar, Prime Video'da Yayımlandı: Dünyada Bir İlk

Tamamen Yapay Zekâyla Oluşturulan Türk Dizi Surlar, Prime Video'da Yayımlandı: Dünyada Bir İlk

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

Ücretsiz Maç İzleyebileceğiniz Siteler (Yasal)

Ücretsiz Maç İzleyebileceğiniz Siteler (Yasal)

Dizi İndirme Sitesi Arayanlara 6 Ücretsiz Platform

Dizi İndirme Sitesi Arayanlara 6 Ücretsiz Platform

RTÜK'ten Dijital Platformlara Yaptırım! Netflix, HBO Max, Prime Video ve Disney+'a Ceza Yağdı!

RTÜK'ten Dijital Platformlara Yaptırım! Netflix, HBO Max, Prime Video ve Disney+'a Ceza Yağdı!

Netflix

YORUMLAR

(1)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
E
Erdal keskin 2 saat önce
Turkiye demi cekilmis. Kuzey Afrika ülkelerin birindemi belli değil.
Tüm yorumlar yüklendi (1 yorum)
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com