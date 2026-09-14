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Organize İşler serisi, 8 bölümlük dizi "Karun Hazinesi" ile geri dönüyor. Netflix, ilk fragmanı yayımladı. İşte detaylar.

İlk olarak 2005 yılında çıkan Yılmaz Erdoğan imzalı Organize İşler, Türkiye’nin en sevilen serilerinden biri olmayı başarmıştı. Bir süredir de hayranlar, efsane serinin dönüşü olacak ve Netflix’te yayımlanacak Organize İşler dizisini bekliyordu.

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Bugün Organize İşler: Karun Hazinesi ismi verilen yapımdan resmî fragman paylaşıldı. Çıkış tarihi de belli oldu. Gelin diziyle ilgil tüm bilmeniz gerekenlere bakalım.

Organize İşler: Karun Hazinesi fragmanı

BKM tarafından yapımı üstlenilen yeni proje "Organize İşler: Karun Hazinesi", 16 Ekim tarihinde resmen Netflix üzerinden yayımlanacak. İki sinema filminin ardından bu kez sekiz bölümlük bir dizi formatıyla geliştirilen yapım, izleyicileri yeniden İstanbul'un hareketli atmosferine davet ediyor.

Dizinin senaryosu, serinin yaratıcısı Yılmaz Erdoğan'ın imzasını taşırken yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Necati Akpınar'ın yapımcılığını üstlendiği dizide usta oyuncular ve popüler isimler bir araya geliyor. Kadroda Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Bensu Soral Baş, Atakan Çelik, Şükran Ovalı, Görkem Sevindik ve Demet Akbağ yer alıyor.

Yapımda Asım Noyan ve çetesi, gizemli bir hazine haritasının ortaya çıkmasıyla birlikte kendilerini oldukça riskli bir mücadelenin içinde bulacak. Çete üyeleri, peşlerine düşen acımasız rakipler ve uluslararası avcılarla kıyasıya bir yarışa girişecek. Şehrin kalabalık sokaklarından yeraltı dehlizlerine kadar geniş bir alanda geçecek olan bu macera, izleyicilere eğlenceli ve temposu yüksek bir hazine avı vadedecek.