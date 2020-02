Netflix’in ana sayfasındaki otomatik oynatma/önizleme özelliği, uzun zamandır tepki çekiyordu. Abonelerinin şikayetlerine nihayet kulak veren dijital yayın platformu, ana sayfadaki sinir bozucu otomatik oynatma özelliğinin devre dışı bırakabileceğini duyurdu.

Hayatımıza girdiği andan bu yana izleme alışkanlıklarımızı radikal bir şekilde değiştiren Netflix, neredeyse her akıllı telefonda veya televizyonda kendine yer bulur hale geldi. 1990 yılında posta yolu ile DVD dağıtan bir şirketten, bugün Hollywood’un dev stüdyolarına kafa tutan bir prodüksiyon şirketine dönüşen Netflix, dünya çapında 160 milyona yakın aboneye ev sahipliği yapıyor.

Son dönemde getirdiği özelliklerle platformu çok daha işlevsel bir hale getiren ABD’li şirket, kullanıcıların uzun zamandır şikayet ettikleri bir konuyu nihayet ele aldı. Netflix, ana sayfadaki sinir bozucu otomatik oynatma/önizleme özelliğinin bugün itibarıyla devre dışı bırakılabileceğini söyledi. Şirket ayrıca bir dizinin sonraki bölümünün de artık otomatik olarak başlayıp başlamayacağının kullanıcı insiyatifinde olacağını belirtti.

Netflix'in otomatik oynatma özelliği uzun zamandır tepki çekiyor

Her iki özellik de abonelerden ve içerik oluşturucularından tonlarca şikayet topladı. Hatta Star Wars: The Last Jedi ve Knives Out filmlerinin yönetmeni Rian Johnson, 2018 yılında attığı bir tweette, Netflix’e otomatik oynatma özelliğini acilen kaldırması yönünde çağrıda bulunmuştu. Ünlü yönetmenin arzusu, iki yıllık rötarla da olsa nihayet gerçekleşti.

Uzun lafın kısası, artık Netflix’in ana sayfasındaki içeriklere göz gezdirirken oradan buradan çıkan fragmanlara maruz kalmayacaksınız. Otomatik oynatma özelliğini kapatmak için; bir web tarayıcısından Netflix'te oturum açın. Daha sonra menüden ‘Profil Yönetimi’ sekmesini seçin ve ardından güncellemek istediğiniz profile tıklayın. Son olarak, içeriklere göz atarken önizlemeleri tüm cihazlarda otomatik olarak oynat seçeneğinin yanındaki kutunun işaretini kaldırın. Hepsi bu kadar!