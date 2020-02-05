Popüler yayın platformu Netflix’e üye olmak isteyenler, bu platformu ilk ay ücretsiz olarak kullandıktan sonra ücret ödemeye başlıyorlardı. Netflix, uygulamayı sona erdirdiğini duyurdu.

Dünyanın en büyük yayın platformlarından olan Netflix’in Türkiye’de de önemli sayıda abonesi bulunuyor. Netflix, yeni üyeler kazanmak için dönem dönem farklı kampanyaları insanlara sunuyor. Netflix’in yeni üye kazanmak için uyguladığı kampanyalardan birisi de üye olmak isteyenlere sunduğu ilk ay ücretsiz üyelikti.

Netflix’e üye olmak isteyenler, yayın platformunu denemek için ilk ay para ödemeden platformu kullanabiliyorlardı. Bir ayın sonunda üyeliğe devam etmek isteyenler, aylık üyelik ücretini ödeyerek Netflix'i kullanmaya devam ediyorlardı. Ancak bu uygulama sona erdi.

Netflix, ücretsiz bir ay kullanım uygulamasını sona erdirildiğini açıkladı. Şirketi bu yönde bir karar almaya iten sürecin, kullanıcıların sürekli yeni hesap açıp bu hesaplara ödeme yöntemi olarak sanal kartlar tanımlamaları ihtimalinin olabileceğini söylemek mümkün.

Alınan kararın ardından Netflix Türkiye Sözcüsü: “Netflix olarak Türkiye’de yeni üyeler kazanmak ve onlara harika bir Netflix deneyimi sunmak için farklı kampanyalar planlıyoruz.” şeklinde bir açıklamada bulundu.