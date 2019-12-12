Dijital yayın devi Netflix, Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu alan mini belgesel serisi Rise of Empires: Ottoman’dan ilk detayları paylaştı. İşte büyük heyecan yaratan dizinin oyuncu kadrosu ve yayın tarihi.

Globalde The Protector ismiyle anılan Hakan: Muhafız ile ilk orijinal Türk dizisini çeken Netflix, Beren Saat’li Atiye dizisinin ardından üçüncü Türk dizisi Rise of Empires: Ottoman ile karşımıza çıkacak.

624 yıl boyunca hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet’in hayatını mercek altına alacak olan Rise of Empires: Ottoman adlı mini belgesel serisi, Los Angeles merkezli Türk prodüksiyon şirketi Karga Seven Pictures ve STX Entertainment tarafından hayata geçirilecek.

Dizide Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'i Cem Yiğit Üzümoğlu canlandıracak:

Heyecanla beklenen yeni dizisine dair ilk detayları paylaşan Netflix, senaryonun Prof. Dr. Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alındığını belirtti.

Rise of Empires: Ottoman’ın oyuncu kadrosunda Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır ve Damla Sönmez gibi birbirinden başarılı isimler bulunuyor.

Tuba Büyüküstün, Fatih’in üvey annesi Mara Hatun’a hayat verecek:

Yönetmen koltuğunda Emre Şahin’in oturduğu belgesel serisi, 6 bölümden oluşacak. Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet’in hayatını işleyecek olan dizi, bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan İstanbul’un fethini merkezine alacak.

İkinci kısa filmi 'Çanta' ile Beverly Hills Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Sinematografi' ödülünü alan Şahin, senaryoyu Kelly McPherson ve Elizabeth Lake ile birlikte kaleme aldı.

Netflix’in son dönemdeki en iddialı projelerinden biri olarak gösterilen Rise of Empires: Ottoman’ın yayın tarihi henüz belli değil; ancak diziye dair kalan detayların yakın zamanda gün yüzüne çıkmasını bekliyoruz.