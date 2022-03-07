Dünyanın en popüler dizi ve film platformu olan Netflix, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'daki hizmetlerini durdurduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde birçok küresel firma Ukrayna’yı işgal eden Rusya’dan çekilme kararı almıştı. Oyun şirketlerinde tutun da finans şirketlerine kadar neredeyse her firma Rusya’ya karşı tavır almış durumda.

Dünyanın en popüler müzik platformu olan Spotify’da ‘şimdilik’ Rusya’da hizmetlerini devam ettireceğini ancak ofisini kapattığını açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta, işgal devam etmesi halinde Rusya’dan çekilebileceğini açıklayan popüler film ve dizi platformu, Rusya’dan çekildiğini açıkladı.

2016’da Rusya’da kullanıma sunulmuştu

Aslında Netflix, Rusya pazarında oldukça yeni bir şirket. 2016’da Rusya’da yayın hayatına başlayan Netflix’in yıllık ortalama kullanıcı sayısı ise 1 milyonu geçmiyor. Şirket ayrıca Rusya Ulusal Medya Grubu ile ortaklaşa çalışıyor. Fakat yine de Rusya, Netflix’in ülkesinden çekilmesini engelleyemedi.

Netflix basın sözcüsü ise yaptığı açıklamada, “Yaşanan olaylar doğrultusunda Rusya’daki servisimizi durdurma kararı aldık.” diyerek bu yaptırımı resmileştirmiş oldu.

Kaliforniyalı dizi ve film platformu ayrıca 2015 yapımı “Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom” isimli belgeseli de ücretsiz olarak tüm kullanıcılarına sunduğunu açıkladı. Söz konusu belgesel, eski Devlet Başkanı Viktor Yanukovych’in Avrupa Birliği ile anlaşma imzalamamasının ardından bir grup öğrencinin protestolarını ve bu protestoların 3 ay gibi bir sürede bir insan hakları hareketine dönüşmesini konu alıyor.