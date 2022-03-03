Birçok dev şirketin ardından şimdi de Spotify Rusya'ya karşı yaptırım uygulama kararı aldı. Açıklamalara göre dev platform, Rusya'daki ofisini süresiz olarak kapattı ve Rus medyasına ait içerikleri engelledi.

Şu sıralarda tüm dünyanın konuştuğu tek konunun Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim olduğunu söyleyebiliriz. Şubat ayının son günlerinde Rusya tarihi açıklamalarda bulunmuş ve Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattığını açıklamıştı. Rusya’nın bu işgali sonrasında ise birçok ülke ve dev şirket yaptırımlar yaptıklarını duyurmuştu.

Tam listesine şuradan ulaşabileceğiniz bu haberde; spordan, teknoloji sektörüne kadar birçok dev şirket ve organizasyondan Rusya’ya karşı yaptırım açıklamaları geldiğini sizlerle paylaşmıştık. Google, Apple, Twitter, Netflix gibi internet devlerinin ardından şimdi de popüler müzik platformu Spotify, Rusya’ya karşı yeni kararlar aldığını açıkladı.

Rusya’daki ofis kapatıldı, Rus medyasına ait içerikler engellendi

Variety ve Reuters tarafından paylaşılan haberlere göre dünyanın en popüler müzik platformlarından biri olan Spotify, yaptığı yeni açıklamalarla Rusya’daki ofisini süresiz olarak kapattığını duyurdu. Bunun yanı sıra RT ve Sputnik gibi Kremlin destekli medya kuruluşlarının içeriklerinin kaldırıldığı da gelen haberler arasında yer aldı. Ayrıca açıklamalarda şimdilik müzik hizmetlerinin ülkede kullanılmaya devam edeceği de ifade edildi.

Ukrayna’ya yapılan saldırıdan üzüntü duyduğunu ifade eden Spotify’ın bu kararının Rusya tarafından geçen yıl yürürlüğe alınan bir yasadan etkilenebileceğini de belirtelim. Rusya, 2021’de alınan bir kararla, günlük 500 binden fazla kullanıcısı olan yabancı sosyal medya şirketlerinin ülkede ofis açmasını zorunlu hâle getirmişti. Spotify’ın ofisi kapatma kararı da platformun ülkede kısıtlamalar ile karşılaşabileceğini gösterdi.

Korkutucu görüntülerin geldiği savaş devam ederken birçok ülkeden Rusya ile ilgili haberler geliyor. Ancak bu haberlerin bazıları, alınan kararların ‘saçma’ olarak nitelendirilebilecek seviyelere ulaştığını gösteriyor. Sizlerle bugün paylaştığımız bir haberde Uluslararası Kedi Federasyonu’nun Rus kedi ve sahiplerini fuarlardan yasakladığını açıkladığını aktarmıştık. ‘Abartı’ olarak nitelendirilebilecek olan bu yaptırıma benzer bir karar da Netflix’ten gelmişti. Bu haberlerde de Netflix’in dört Rus orijinal içeriğinin yapımını durdurduğu görülmüştü.