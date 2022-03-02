Ukrayna, Rusya’yı İnternetten Silmeye Çalışıyor!

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, uluslararası internet otoritelerine bir e-posta gönderdi. Bu e-postada Rusya merkezli tüm internet sitelerinin kapatılması ve Rusya'nın internete erişiminin kısıtlanması isteniyor. Peki böyle bir şey gerçekten de yapılabilir mi? Ukrayna, Rusya'yı internetten silebilir mi?

Rusya ile Ukrayna arasında neredeyse bir haftadır devam etmekte olan savaş, silahların ötesine çıkmış durumda. Özellikle de Ukrayna, Rusya'nın haksız işgali karşısında Rusya'yı yalnızca askeri anlamda değil, diğer sektörlerde de vurmaya çalışıyor. Şimdiyse bununla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Propagandaları ileri süren Ukrayna, Rusya'nın internetten silinmesini istiyor. Evet yanlış duymadınız, Ukrayna, Rusya'yı internetten silmek istiyor.

Ukrayna, uluslararası internet düzenleyicileri olan İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) ile RIPE NCC'ye bir e-posta gönderdi. Mykhailo Fedorov imzalı bu e-postada, Rusya'da tescillenmiş olan tüm alan adlarının erişime kapatılması istendi. Rusya özelinde DNS düzenlemesi de isteyen Fedorov, Rusya'nın internet propagandalarının ancak bu şekilde engellenebileceğini düşünüyor. Bu arada, Mykhailo Fedorov isminin tanıdık geldiğinin farkındayız. Başbakan Yardımcısı ve Ukrayna Dijital Dönüşüm Ofisi Bakanı olarak görev yapan Fedorov, geçtiğimiz günlerde de Apple CEO'su Tim Cook'a mektup göndermiş, Apple'ın Rusya'daki satışlarını durdurtmayı başarmıştı.

Ukrayna, Rusya'yı internetten silebilir mi?

Ukrayanalı yetkilinin e-postasındaki detaylara baktığımızda; Rusya'nın yanlış bilgiyi yaymak, işgali haklı çıkarmak, siber saldırı gerçekleştirip Ukrayna'yı köşeye sıkıştırmak gibi nedenleri ileri sürerek Rusya merkezli tüm internet sitelerini kapattırmak ve ülkenin internet erişimini kısıtlatmak istendiğini görüyoruz. Bu bağlamda Ukrayna'nın kendince haklı olduğunu söyleyebiliriz. Peki böyle bir şey mümkün mü? Ukrayna, Rusya'yı internetten silebilir mi?

Açık konuşmak gerekirsek bu sorunun cevabı teknik olarak evet. ICANN da RIPE NCC de Rusya merkezli internet sitelerini devre dışı bırakıp kök sunucuları kapatabilir. Ancak böyle bir şey yapılır mı? İşte bu pek mümkün görünmüyor. Zira konuyla ilgili açıklamalarda bulunan RIPE NCC yetkilileri, böyle bir şeyin Rus sivillerin internet erişimine darbe vuracağını açıkladı. Sektör kaynaklarına bu tür bir hamle, Rus hükümetinden ziyade sıradan Rusları etkileyecek ve bu da pek makul bir durum değil. Kaynaklar, Rusya'nın haksızlığını kabul etmekle birlikte Rus halkının bu durumun dışında tutulması gerektiğini söylüyorlar. Onlara göre Rusya'yı durdurmaya yönelik adımlar atılmalı ancak bu adımlar, Rusya'yı internetten koparmak olmamalı. ICANN ise konuyla ilgili herhangi bir basın açıklaması yapmadı.