Netflix E-ticarete Atıldı: İşte Satışa Çıkan Bazı Ürünler

Netflix, platformdaki yapımlara özel olarak tasarlanan ürünlerin yer aldığı bir e-ticaret platformu kurdu. Netflix.shop olarak isimlendirilen platformda, şimdilik az sayıda ürün yer alıyor. Ancak Netflix, ürün gamının ilerleyen dönemlerde genişleyeceğini ifade ediyor.

Tüketicilerin televizyon izleme alışkanlıklarını tümüyle değiştirmeyi başaran Netflix, yepyeni bir sektöre giriş yaptığını duyurdu. Platformun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Netflix artık bir e-ticaret platformuna sahip. Kullanıcılar, bu e-ticaret platformu üzerinden Netflix'teki en popüler yapımlarından esinlenilerek oluşturulmuş giyim ürünlerine ve aksesuarlara sahip olabilecekler.

Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin e-ticaret platformunda, yalnızca özel seri ürünler yer alacak. Ayrıca bu platformda yer alan ürünler, dünyaca ünlü giyim markaları ile onlar için çalışan ünlü tasarımcıların ellerinden çıkma olacak. Netflix, platformda yer alan ürün sayısının şimdilik kısıtlı olsa da ilerleyen zamanlarda ürün gamının genişleyeceğini ifade ediyor.

İşte Netflix'in e-ticaret platformunda yer alan bazı ürünler

Netflix.shop'ta yer alan ürünlere baktığımızda, platformun ses getiren anime dizilerinden Yasuke ve Eden ile Lupin'a has ürünlerin piyasaya sürülmüş olduğunu görüyoruz. Ancak şirket, yalnızca bu yapımlarla yetinilmeyeceğini, ilerleyen dönemde daha fazla Netflix içeriğine özel ürünün piyasaya sürüleceğini söylüyor. Bu bağlamda Stranger Things ile The Witcher lisanslı ürünler ile Japon moda evi BEAMS tarafından tasarlanan Netflix logolu ürünler de tüketicilerin beğenisine sunulacağı ifade ediliyor.

Netflix'in e-ticaret platformunda yer alan bazı ürünlerin fiyatlarına baktığımızda, ciddi oranlarda farklılıklar olabileceğini görüyoruz. Örneğin üzerinde Yasuke logosu olan beyaz renkli bir t-shirt, bu platformda 30 dolara satın alınabiliyor. BEAMS tarafından tasarlanan ve üzerinde "Eden" yazısı bulunan bir t-shirt ise 45 dolara satılıyor. Yine Yasuke temalı bir kolyeyi ise 95 dolar karşılığında satın alabilirsiniz.

Eğer sizler de Netflix'in kullanıma sunduğu e-ticaret platformu Netflix.shop'a ulaşmak ve satışa çıkarılan ürünleri incelemek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.