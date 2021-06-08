Netflix, izleyiciyi kendine bağlayan popüler dizileri, milyon dolarlık film projeleriyle sinema salonlarının sonunu getirmeye ant içmiş gibi gözüküyor. Çünkü insanlar 3 sinema bileti parasına, her ay binlerce içeriğe erişebiliyorlar. Elbette dizi ve filmlerin kalitesi de ayrı bir tartışma konusu, ancak Netflix gibi platformlar, pratik oluşuyla büyük kitlelere ulaşmayı başardı.
Eğer bir film izlemek istiyor ve filmi seçerken film süresinden daha çok vakit harcıyorsanız, bu liste tam size göre. Çünkü bu vakti kaybetmenin temel nedeni, genelde hangi tarz film izlemeye karar verememek oluyor.
Netflix'in kodlarını nasıl kullanabilirsiniz?
- Adım #1: Aşağıdaki listede görüp ulaşmak istediğiniz kategoriyi seçin,
- Adım #2: Netflix'teki arama barına kategorinin kodunu yazın,
- Adım #3: Enter'a basın ve filtrelenmiş listeden dilediğiniz içeriği seçin.
Hatta şuradan ulaşacağınız kapsamlı listede, tür yerine belirli yönetmen veya oyuncuların içerikleri için verilen kodları da bulabilirsiniz. Netflix'te düzinelerce kod bulunduğu için biz de daha genel kategorilere ait kodları burada derledik. Söz konusu kodları yukarıdaki gibi URL'e ekleyerek ilgili dizi ve filmlere ulaşabilirsiniz.
Netflix kategori kodları:
- Askerî Dramalar: 11
- Sürükleyici Aksiyon ve Maceralar: 42
- Sürükleyici Bilim Kurgu ve Fantastik Yapımlar: 66
- Sürükleyici Politik Filmler: 82
- Zekâ Dolu Biyografik Dramalar: 127
- Sıra Dışı Bağımsız Komediler: 147
- Sert Gerçekçi Belgeseller: 153
- Gerçek Hayattan Uyarlanan Gerilimler: 159
- Eleştirmenlerden Tam Not Alan Askerî Aksiyon ve Macera Filmleri: 200
- Eleştirmenlerden Tam Not Alan Görsel Olarak Etkileyici Filmler: 532
- Cesur Gizemli Filmler: 247
- Yaratıcı Komediler: 260
- Uçuk Kaçık Dedektif Filmleri: 300
- Kanlı Psikolojik Korku Filmleri: 311
- Kore Yapımı Suç Gerilimleri: 434
- Sürükleyici Filmler: 448
- Sert Gerçekçi Bilim Kurgu ve Fantastik Yapımlar: 548
- Kitaplardan Uyarlanan Eleştirmenlerden Tam Not Alan Suç Filmleri: 585
- Eleştirmenlerden Tam Not Alan Akıl Almaz Filmler: 622
- Eleştirmenlerden Tam Not Alan Biyografik Filmler: 627
Yazılımcı Fatih Kadir Akın, Netflix Türkiye'de ulaşabileceğiniz toplam 8877 adet içerik kategorisini GitHub hesabı üzerinden paylaştı. Buradan kategori listesine ulaşabilirsiniz.
Ayrıca Netflix'te bulabileceğiniz en iyi diziler ve en iyi filmler listelerimize de göz atmayı unutmayın. Peki siz Netflix'te en çok hangi türde yapımları izliyorsunuz? Diğer okuyucularımıza da yapabileceğiniz tavsiyelerinizi yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz..