Bu içeriğimiz, film seçerken filmin süresinden daha çok vakit harcayanlara gelsin. Son yılların popüler içerik üreticisi ve yayıncısı Netflix’in gizli kodlarıyla istediğiniz tür başlığı altındaki içeriklere ulaşmak mümkün.

Netflix, izleyiciyi kendine bağlayan popüler dizileri, milyon dolarlık film projeleriyle sinema salonlarının sonunu getirmeye ant içmiş gibi gözüküyor. Çünkü insanlar 3 sinema bileti parasına, her ay binlerce içeriğe erişebiliyorlar. Elbette dizi ve filmlerin kalitesi de ayrı bir tartışma konusu, ancak Netflix gibi platformlar, pratik oluşuyla büyük kitlelere ulaşmayı başardı.

Eğer bir film izlemek istiyor ve filmi seçerken film süresinden daha çok vakit harcıyorsanız, bu liste tam size göre. Çünkü bu vakti kaybetmenin temel nedeni, genelde hangi tarz film izlemeye karar verememek oluyor.

Netflix'in kodlarını nasıl kullanabilirsiniz?

Adım #1: Aşağıdaki listede görüp ulaşmak istediğiniz kategoriyi seçin,

Aşağıdaki listede görüp ulaşmak istediğiniz kategoriyi seçin, Adım #2: Netflix'teki arama barına kategorinin kodunu yazın,

Netflix'teki arama barına kategorinin kodunu yazın, Adım #3: Enter'a basın ve filtrelenmiş listeden dilediğiniz içeriği seçin.

Hatta şuradan ulaşacağınız kapsamlı listede, tür yerine belirli yönetmen veya oyuncuların içerikleri için verilen kodları da bulabilirsiniz. Netflix'te düzinelerce kod bulunduğu için biz de daha genel kategorilere ait kodları burada derledik. Söz konusu kodları yukarıdaki gibi URL'e ekleyerek ilgili dizi ve filmlere ulaşabilirsiniz.

Netflix kategori kodları:

Askerî Dramalar: 11 Sürükleyici Aksiyon ve Maceralar: 42 Sürükleyici Bilim Kurgu ve Fantastik Yapımlar: 66 Sürükleyici Politik Filmler: 82 Zekâ Dolu Biyografik Dramalar: 127 Sıra Dışı Bağımsız Komediler: 147 Sert Gerçekçi Belgeseller: 153 Gerçek Hayattan Uyarlanan Gerilimler: 159 Eleştirmenlerden Tam Not Alan Askerî Aksiyon ve Macera Filmleri: 200 Eleştirmenlerden Tam Not Alan Görsel Olarak Etkileyici Filmler: 532 Cesur Gizemli Filmler: 247 Yaratıcı Komediler: 260 Uçuk Kaçık Dedektif Filmleri: 300 Kanlı Psikolojik Korku Filmleri: 311 Kore Yapımı Suç Gerilimleri: 434 Sürükleyici Filmler: 448 Sert Gerçekçi Bilim Kurgu ve Fantastik Yapımlar: 548 Kitaplardan Uyarlanan Eleştirmenlerden Tam Not Alan Suç Filmleri: 585 Eleştirmenlerden Tam Not Alan Akıl Almaz Filmler: 622 Eleştirmenlerden Tam Not Alan Biyografik Filmler: 627

Yazılımcı Fatih Kadir Akın, Netflix Türkiye'de ulaşabileceğiniz toplam 8877 adet içerik kategorisini GitHub hesabı üzerinden paylaştı. Buradan kategori listesine ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Netflix'te bulabileceğiniz en iyi diziler ve en iyi filmler listelerimize de göz atmayı unutmayın. Peki siz Netflix'te en çok hangi türde yapımları izliyorsunuz? Diğer okuyucularımıza da yapabileceğiniz tavsiyelerinizi yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz..