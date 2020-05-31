Bu yılın merakla beklenen Netflix yapımı dizi Space Force, eleştirmenler ve izleyiciler tarafından beğenilmedi gibi görünüyor. Yüksek maliyeti ve yıldız oyuncularıyla dikkat çeken eleştirel komedi dizisi, IMDB'de oldukça fazla kötü yorum ve düşük puan aldı.

Netflix’in eleştirel komedisi Space Force, puanlamalarda istediğini yakalayamadı. Yapım, Rotten Tomatoes eleştiri ve puanlama sitesinde %38 gibi düşük bir puanda kaldı. Bir komedi programı için fazlaca pahalı olduğu düşünülen yapım, Steve Carell ve The Office’in yıldızı Greg Daniels gibi isimlere sahip. Dizi için yapılan yorumların başında; dizide yapılan eleştirilerin oldukça yanlış olduğu geliyor.

Space Force hayranlarının birçoğu IMDB'de toplanmış gibi görünüyor; çünkü 10 üzerinden 6.9’luk derecelendirme ile dizinin en yüksek puan aldığı site burası. Hakkında ise 7000 yorum bulunuyor. İstatiksel olarak Rotten Tomatoes’ta aldığı %38'den veya Metacritic'te aldığı %47'den iyi bir puan. Yine de 6.9’luk bir beğeni oranı da IMDB için oldukça düşük.

Space Force’u diğer Netflix yapımlarının IMDB puanları ile karşılaştıracak olursak, sonuç yine pek iç açıcı olmuyor. Yapım kendisine ancak 156. sırada yer bulabiliyor. O kadar yapım arasından kötü bir sonuç değil diye düşünüyorsanız, diziye yapılan maliyet ve oyuncuların şöhreti aynı şeyi düşündürmüyor. Space Force’un bu sene, Netflix’in öne çıkan yapımlarından biri olması bekleniyordu. Hatta The Office’in başarısını yakalaması umuluyordu.

Peki dizi gerçekten bu kadar kötü mü? Eleştirmenler ve izleyiciler pilot bölümün onları hüsrana uğrattığını ve ‘hiç de komik olmadığını’ söylüyor. İlerleyen bölümleri seyreden izleyiciler, dizinin biraz toparlandığını söylese de pilot bölüm kötüyse kitleyi yakalamak pek de kolay olmayacaktır.

Space Force’un şimdilik beğenilmemiş olması Netflix'in projeyi iptal edip ikinci sezon için onay vermeyeceği anlamına gelmiyor. Oyuncuların şöhreti sayesinde dizi Netflix’in Top 10’unda yer alıyor; ancak önemli olan izleyicilerin ne kadarını izleyebildiği. Dizi eleştiri sitelerinde düşük puan alsa da hatırı sayılır bir kitle tarafından izlenmesi Netflix için yeterli olacaktır.

Space Force, 29 Mayıs’ta Netflix Türkiye’de yayına açıldı. İzleme şansı bulanlar yorumlarda kendini gösterebilir. Dizi için siz ne düşünüyorsunuz?