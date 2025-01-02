Netflix'in resmi YouTube kanalında paylaşılan bir video, Squid Game 3. sezon çıkış tarihini yanlışlıkla ifşa etti.

Netflix Kore, Squid Game 3. sezonunun çıkış tarihini yanlışlıkla sızdırdı. Yayın platformunun resmi YouTube kanalında paylaşılan ve daha sonra kaldırılan bir tanıtım videosunda popüler dizinin yeni sezonunun çıkış tarihi yer alıyordu.

Tanıtım videosunda, “Kırmızı Işık, Yeşil Işık” oyunundaki kız robot Young-hee’nin Chul-soo adında yeni bir robotla karşılaştığı görüldü. Videonun başlığı “Squid Game 3. Sezon 2025 Çıkışı” olarak belirtildi.

Squid Game 3. sezon çıkış tarihi sosyal medyada yayıldı

“Squid Game 3. Sezon 2025 Çıkışı” olarak adlandırılan videonun açıklama kısmında ise 27 Haziran 2025 tarihi yazıyordu. Video hızla kaldırılmasına rağmen hayranlar detayları yakalayıp sosyal medyada paylaştı.

Netflix ise bu yaşananların üzerine resmi bir açıklama yapmadı. 2. sezonun son sahnesine benzeyen tanıtım videosunda, yeni sezonunda farklı bir ölümcül oyunun olabileceğini gösterildi. Öte yandan Leonardo DiCaprio’nun kadroya katılacağına dair çıkan söylentiler Netflix tarafından yalanlandı ve bu haberlerin asılsız olduğu açıklandı. Dizinin hayranları ise büyük bir sabırsızlıkla resmi çıkış tarihinin onaylanmasını bekliyor.