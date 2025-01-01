Squid Game'in İstanbul tanıtım çekimlerinde bir oyuncu metro kapıları kapanınca dışarıda kaldı. Bu olay sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Netflix'in popüler dizisi Squid Game'in Türkiye'deki tanıtım çekimlerinde yaşanan ilginç bir olay, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Metro istasyonunda gerçekleştirilen tanıtım çekiminde bir oyuncu metro kapısının dışında kaldı ve bu anlar viral oldu.

İzleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü

Squid Game'in Türkiye'deki tanıtımı için İstanbul'da bir metro istasyonunda çekimler yapılıyordu. Dizinin tanıtımı için metroya sırayla binen kostümlü oyunculardan biri, kapıların kapanmasıyla dışarıda kaldı. Bu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve kısa sürede viral hale geldi.

Çekim sırasında dışarıda kalan oyuncunun bu durumu, senaryonun bir parçası mı yoksa tesadüfi bir olay mı olduğu bilinmiyor. Ancak sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü. Metro istasyonundaki bu anlar, Squid Game hayranları arasında da konuşulmaya devam ediyor. Çekimlerin nasıl devam edeceği ve bu tür sürprizlerin tekrarlanıp tekrarlanmayacağı merak konusu.