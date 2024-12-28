Netflix, geçtiğimiz günlerde ikinci sezonu yayımlanan Squid Game ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, üçüncü sezonun ne zaman yayımlanacağı resmî olarak duyuruldu.

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix, 26 Aralık'ta Squid Game'in ikinci sezonunu yayımladı. Böylelikle Netflix'in en çok izlenen yapımları arasında yer alan Squid Game, 2021 yılında yayımlanan ilk sezonundan 3 yıl sonra yeniden aramıza dönmüş oldu.

Peki Squid Game'in sonraki sezonu olacak mı? Squid Game'in üçüncü sezonu ne zaman yayımlanacak? Netflix, resmî haber sitesi Tudum'da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama, Squid Game hayranlarını hem sevindirecek hem de üzecek türden.

Squid Game, 3. sezon ile final yapacak!

Yapılan resmî açıklamaya göre Squid Game'in üçüncü sezonu resmen gelecek. Ancak bu sezon, dizinin hikâyesinin tamamlandığı son sezon olarak kayıtlara geçecek. Yani Squid Game, üçüncü sezon ile final yapacak.

Squid Game'in üçüncü sezonu ne zaman yayımlanacak?

Netflix'in açıklamasına göre Squid Game'in son sezonu, 2025 yılı içerisinde yayımlanacak. Yani Squid Game hayranları, final sezonu için çok da uzun bir süre beklemeyecekler. Ancak şu an için kesinleşmiş bir tarih olmadığını belirtelim.