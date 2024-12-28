Netflix, İstanbul Metrosu'nda "Squid Game" tanıtımı yaptı. Pembe askerlerin yer aldığı yaratıcı kampanya sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Netflix, Güney Kore yapımı fenomen dizi "Squid Game"i ikinci sezonuyla 26 Aralık'ta izleyiciyle buluşturdu. Diziye olan ilgiyi daha da artırmak amacıyla, Netflix İstanbul Metrosu'nda yaratıcı bir tanıtım kampanyası düzenledi. Dizinin yeni sezonunun heyecanını gerçek dünyaya taşıyarak, izleyicileri etkileyici bir deneyimle buluşturdu.

Dizinin ikonik Pembe Askerleri (Pink Soldiers) 26 Aralık'ta İstanbul Metrosu'nda ilginç bir gerilla pazarlama kampanyası gerçekleştirdi. Metroda yolcularla birlikte seyahat eden pembe üniformalı muhafızlar, aynı zamanda İstanbul sokaklarında da dizinin ikinci sezonunun tanıtımını yaptı.

İstanbul'da gerçekleştirilen tanıtım herkesi şaşkına çevirdi

Kampanya, sosyal medyada hızla yayılarak büyük bir ilgi gördü. İstanbul'da gerçekleştirilen tanıtım, "Squid Game" evrenini gerçek dünyaya taşımayı başardı. Yolcuların şaşkın bakışları eşliğinde kaydedildi ve sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Bu yaratıcı kampanya, Netflix'in dizinin ikinci sezonunu izleyicilerine tanıtırken gösterdiği yenilikçi yaklaşımı bir kez daha gözler önüne serdi.

"Squid Game"in İstanbul'daki yaratıcı tanıtımı, dizinin ikinci sezonunun yayımlandığı günde büyük bir etki yaratarak sosyal medyada geniş bir ilgi topladı. Netflix, bu etkinlikle dizinin takipçi kitlesinin heyecanını artırmayı başardı.