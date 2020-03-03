Sevilen Netflix dizisi Stranger Things, önümüzdeki aylarda dördüncü sezonuyla yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanırken dizi hakkında yeni bir video yayınlandı. Stranger Things tarafından YouTube'da paylaşılan video, yeni sezon hakkında iddialardan bir ya da iki tanesini doğruladı.

Stranger Things’in yeni sezonunu izlemek için uzun bir süre beklememiz gerekiyor olsa da Netflix, özlemimizi bir nebze gideren bazı kesitler yayınlamaya devam ediyor. Son olarak bugün Stranger Things’in resmi YouTube hesabından dördüncü sezon hakkında ipucu veren bir video paylaşıldı.

YouTube’da paylaşılan videoda Stranger Things oyuncuları, 4. sezonun senaryosunu okumak üzere yeniden bir araya geliyor fakat video, yalnızca tanıdık oyuncuları göstermekle kalmıyor, dördüncü sezonun oyuncu kadrosunda yer alacak yeni bir ismi de karşımıza çıkarıyor.

Stranger Things'in dördüncü sezonu hakkında önemli detaylar doğrulandı:

Stranger Things'in YouTube kanalından paylaşılan ve yazımızın altından da izleyebileceğiniz video, dizideki Lucas karakterine can veren Caleb McLaughlin’in kamerayı içeri davet etmesiyle başlıyor. Video başlar başlamaz da üçüncü sezonun sonunda en merak edilen isim olmayı başaran Jim Hopper hakkında bir ipucu veriliyor.

Stranger Things tarafından paylaşılan video, David Harbour’un canlandırdığı Jim Hopper’ın üçüncü sezon sonunda patlayan laboratuvardan canlı olarak kurtulduğunu resmen doğruluyor zira videonun başında David Harbour ve Hopper isimlerinin bulunduğu bir isim etiketi görüyoruz.

Yayınlanan video, Jim Hopper sürprizinin dışında bir de diziye eklenen yeni bir karakteri gösteriyor olabilir. Videonun 40. saniyesinde Joyce’a hayat veren Winona Ryder’ın arkasında bir kişi görünüyor ancak bu kişinin yüzü bulanıklaştırıldığından kim olduğu hakkında en ufak bir tahminde bulunamıyoruz.

Peki diziye eklenen yeni bir karakter çıkarımını nereden yaptık? Bugüne kadar ortaya atılan birkaç iddiaya göre Stranger Things’in 4. sezonunda bizleri üç genç ve bir yetişkin olmak üzere toplamda 4 yeni karakter karşılayacak. Tabii bunların yalnızca bir iddia olduğunu hatırlamakta fayda var.

Stranger Things’in 4. sezon çekimleri hâlâ devam ediyor. Netflix, dizinin dördüncü sezonu için henüz herhangi bir çıkış tarihi belirlemedi. Bununla birlikte bugün yayınlanan videonun dördüncü sezona dair olan tek video olmayacağını da kesinlikle söyleyebiliriz.

Dördüncü sezon hakkında ipucu veren o video: