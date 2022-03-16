Netflix Tek Üyelikle 'Bedavadan' Dört Kişi Devrini Kapatıyor

Netflix'in pek çok kullanıcısını üzecek bir özelliği test etmeye başladığı açıklandı. Buna göre artık her üyelikte farklı adreste olan kullanıcı başına ücret ödenecek.

Netflix kullanıcıları arasında oldukça yaygın bir kullanım var; tek bir üyelikle şifre paylaşarak Premium üyelikte dört kullanıcı, Standart üyelikte ise iki kullanıcı için profil oluşturulabiliyor ve bu kullanııcların hepsi aynı anda farklı adreslerden izleyebiliyor. Ancak gelen son haberler, Netflix'in bu durumu değiştirmeye hazırlandığını gösteriyor.

Gelen bilgilere göre Netflix, Şili, Kosta Rika ve Peru'da yeni bir özellik test etmeye hazırlanıyor. Bu 'Ekstra Üye Ekle' özelliği ile artık her bir üyelikte eklenecek ve farklı bir konumda bulunan yeni kullanıcı başına ücret ödenecek. Ayırca gelen ilk haberler, üyeliklerdeki hesap sayısının iki olacağını gösteriyor. Bu şekilde Netflix tek bir üyelik ve ekstra ücret ile alınacak diğer 'mini üyelik' ile yalnızca iki farklı konumda, iki farklı cihazda çalışabilecek.

'Ekstra üyeliğin' ücreti 2,99 dolar olacak

Henüz test aşamasında olan ve hakkında çok fazla resmi açıklama ve detay olmayan bu özellikte ekstra üye eklemenin ücretinin 2,99 dolar olacağı söyleniyor. Ayrıca eklenecek bu ekstra üyelerin kendi giriş bilgilerinin ve şifrelerinin olacağı söyleniyor.

Ayrıca bu yeni özellik ile birlikte Netflix'in kullanıcı profillerinin yeni üyeliklere taşınmasına olanak sağlayacak bir özellik üzerinde daha çalışıyor. Böylece halihazırda bir üyelikte kendi profili olan kullanıcıların, tüm izleme bilgilerinin, kaydettiği içeriklerin, kaldığı bölümlerin bilgisinin yer aldığı bu profilleri 'ekstra üyeliğine' taşıyabilmesi hedefleniyor.