Netflix'ten bir stand up gösterisinde yer alan ofansif şakalar sebebiyle rahatsız olan ve istifa etmeyi düşündüklerini dile getiren trans Netflix çalışanları ve destekçilerine yönelik açıklama geldi. Yayın şirketi, şirket içinde düzeltmeleri gereken pek çok şey olduğunu ifade ederek geri adım attı.

Daha önce de bahsetmiş olduğumuz üzere; geçtiğimiz günlerde bazı Netflix çalışanları, çoğu zaman sınırı aşan şakalarıyla tanınan ünlü komedyen Dave Chapelle’in yeni gösterisi 'The Closer'da yer alan homofobik ve transfobik 'şakalar' sebebiyle ayaklanmıştı. Netflix CEO’larından Ted Sarandos’un da Chapelle’e destek vermesiyle pek çok çalışan istifa etmeyi düşündüklerini dile getirmişti.

Netflix yönetiminden ılımlı bir haber gelmeyince de çalışanlar 20 Ekim Çarşamba, yani bugün grev yapacaklarını açıklamıştı. Beklenen hamle sonunda bugün Netflix’ten geldi. Trans ve destekçi çalışanların grevi gerçekleştirmesine saatler kala Netflix, protestoyu destekleyen bir bildiri yayınladı.

"Ayrılmayı seçen herhangi bir çalışanın kararına saygı duyuyoruz"

Bugün Netflix’in Hollywood’da bulunan Epic binasının önünde saat 10:30’da gerçekleşmesi planlanan grevin organizatörleri; pazartesi günü yapmış oldukları açıklamada şirketin eş CEO’su ve baş içerik sorumlusu olan Ted Sarandos’a ‘firma talepleri’nin bir listesini sunacaklarını belirtmişti.

Tartışmanın iyice alevlenmesinin ardındaki isim olan Sarandos, dün gerçekleşen bir Deadline röportajında gelen tepkinin berbat olduğunu söyleyerek bir bakıma suçunu kabul etmişti. “Dahili iletişimi berbat ettim ve bunu sadece mekanik açıdan kastetmiyorum, “ diyen Sarandos, “Bir grup çalışanımızın verilen karardan çok incindiğini fark etmiş olmam gerektiğini düşünüyorum ve yaşadıkları üzüntüyü rasyonelleştirmeye başlamadan önce bunu anlamalıydım. Bunu söylüyorum çünkü onlara derinden saygı duyuyorum ve Netflix’e yaptıkları katkıyı seviyorum. İnciniyolardı ve bunu önceden anlamış olmalıydım“ ifadelerini kullandı.

Sarandos’un açıklamasını takiben Netflix’ten de konuya dair açıklama geldi. Bir Netflix sözcüsü, “Trans iş arkadaşlarımıza ve destekçilerine değer veriyoruz, “ diyerek “Ayrılmayı seçen herhangi bir çalışanın kararına saygı duyuyoruz ve hem Netflix’te hem de içeriklerimizde yapacak çok işimiz olduğunun farkındayız. “ şeklinde konuştu.