Binlerce Netflix Çalışanının Greve Gideceği Tarih Belli Oldu

Binlerce Netflix çalışanı, Dave Chappelle'in platformda yayınlanan homofobik şakaları yüzünden grev yapmaya hazırlanıyor. Netflix'in Chappelle'i korumaya devam ettiği sürece istifa edeceklerini belirten çalışanlar, 20 Ekim Çarşamba günü grev yapacaklarını açıkladılar.

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde Netflix çalışanlarının yaşadığı bir sorunu sizlere aktarmıştık. Binlerce çalışan, homofobik şakalar yapan David Chappelle'in platformda yayınlanan gösterisine tepki göstermiş, Netflix CEO'larından Ted Sarandos'un Chappell'e destek göstermesinden sonra da olaylar iyice kızışmıştı. Binlerce çalışan, olaylar böyle devam ederse istifa edeceklerini dile getirmişti.

Çalışanlar, Chappelle'e ödediği paralar yüzünden bu konuda herhangi bir geri adım atmayan Netflix yönetimine tepki olarak grev düzenlemeye karar verdi. Söz konusu grev, 20 Ekim Çarşamba günü yani yarın gerçekleşecek.

Netflix, homofobik şakalar içeren gösteriye 24,1 milyon dolar ödedi

Netflix, Chappelle'in homofobik şakalar içeren son gösterisi The Closer için ünlü komedyene toplamda 24,1 milyon dolar ödeme yaptı. Böyle bir yatırımdan sonra Netflix çalışanlarının ayaklanması, Netflix CEO'sunu Chappelle'i korumaya itti. Ekrandaki içeriğin gerçek dünyaya zarar vermediğini belirten Ted Sarandos, Netflix çalışanlarının isyanı hakkında herhangi bir olumlu adım atmayı reddetti.

Şimdi çalışanlar, Netflix yönetiminin bu tepkisizliğinden dolayı isyanı bir adım ileriye götürmeye karar verdi. Çarşamba günü yapılacak grevden sonra Netflix yönetiminden geri adım gelmezse binlerce çalışanın istifa edeceği söyleniyor.