Netflix ile Valve, ikonik oyun DOTA için bir araya geldi. Yapılan iş birliği kapsamında Netflix aboneleri, 25 Mart'ta yeni bir anime dizi ile tanışacaklar. "DOTA: Dragon's Blood" isimli bu dizi, DOTA evrenine yepyeni bir bakış atmamızı sağlayacak.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix ile dünyanın en köklü oyun geliştiricilerinden Valve, bir iş birliği yaptı. Bu iş birliği kapsamında da şirketin ikonik oyunu "DOTA", Netflix'e bir dizi olarak geldi. "DOTA: Dragon's Blood" olarak isimlendirilen bu dizi, 25 Mart itibarıyla Netflix abonelerinin beğenisine sunulacak.

Diziyle ilgili detaylı bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Ancak yayınlanan tarih duyurusu fragmanı, DOTA: Dragon's Blood'un anime türünde olduğunu ortaya koyuyor. Dizinin DOTA evrenini hiç olmadığı gibi keşfedeceği söylenirken, yapım DOTA hayranlarını daha şimdiden heyecanlandıracak gibi görünüyor. Ayrıca bu dizi, Valve için de yeni bir dönemin başladığı anlamına gelebilir.

Fragman sadece, Davion'dan bahsediyor

DOTA: Dragon's Blood için yayınlanan tarih duyurusu fragmanı, oyundaki karakterlerden Davion'a dem vuruyor. Ancak bunun haricinde diziyle ilgili hiçbir ipucunu, bu videoda alamıyoruz. Ancak birkaç gün soran, DOTA evreninin anlatılacağı bu dizi ile ilgili yeni bilgiler edinebiliriz. Detaylı fragman, diziyle ilgili çok daha fazla bilgiyi ortaya koyacaktır.

İşte DOTA: Dragons's Blood için hazırlanan tarih duyurusu fragmanı